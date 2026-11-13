Comienza una nueva página en la historia del fútbol nacional. Este viernes a partir de las 20:00, la Selección Argentina recibe a Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) por un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, en lo que representa el primer compromiso oficial del equipo de Lionel Scaloni tras el retiro de Lionel Messi. El duelo significará además la edición 198 del Clásico del Río de la Plata, historial que lidera la Albiceleste con 92 victorias frente a 58 triunfos charrúas y 46 empates.
Selección Argentina vs. Uruguay, EN VIVO: la Scaloneta juega el primer partido tras el retiro de Messi
La Selección Argentina inicia la era post Lionel Messi enfrentando a Uruguay este viernes desde las 20 en La Bombonera.
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Con el desafío de definir quién portará la cinta de capitán y heredará la emblemática camiseta número 10, Scaloni diagrama un equipo con bajas sensibles por lesión como Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González, además de las ausencias de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y futbolistas de Boca Juniors. Del otro lado estará una Celeste en pleno proceso de reconstrucción bajo el mando interino de Diego Forlán, quien asumió tras la salida de Marcelo Bielsa y recupera a figuras clave como Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio.
Cuáles son las probables formaciones de Argentina y Uruguay en La Bombonera
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Selección Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.