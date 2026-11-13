Selección Argentina vs. Uruguay, EN VIVO: la Scaloneta juega el primer partido tras el retiro de Messi

Comienza una nueva página en la historia del fútbol nacional. Este viernes a partir de las 20:00, la Selección Argentina recibe a Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) por un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, en lo que representa el primer compromiso oficial del equipo de Lionel Scaloni tras el retiro de Lionel Messi. El duelo significará además la edición 198 del Clásico del Río de la Plata, historial que lidera la Albiceleste con 92 victorias frente a 58 triunfos charrúas y 46 empates.