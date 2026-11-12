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HAY SCALONETA PARA RATO

¡Bombazo en la Selección Argentina! Claudio Tapia confirmó que Lionel Scaloni renovó su contrato

Claudio Tapia anunció la continuidad de Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030 en la previa del duelo ante Uruguay.

¡Bombazo en la Selección Argentina! Claudio Tapia confirmó que Lionel Scaloni renovó su contrato

La noticia que esperaba todo el país finalmente se hizo oficial: Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030. Luego de un par de reuniones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y con ambas partes predispuestas a prolongar el proyecto, solo bastó sentarse a ajustar los términos contractuales para sellar la continuidad del vínculo que vencía en diciembre. De este modo, el entrenador que con los ojos inundados de lágrimas había puesto en duda su futuro tras caer en la final del Mundial frente a España, resolvió seguir liderando el proceso de la Albiceleste.

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El anuncio formal estuvo a cargo de Tapia ante los medios de comunicación, donde destacó el alcance histórico de la firma: “Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”. En esa misma línea, el titular de la AFA remarcó: “Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”.

Cómo es el nuevo contrato de Lionel Scaloni y qué pasa con su cuerpo técnico

El flamante acuerdo se rige bajo el esquema 2+2: contempla un primer tramo de dos años hasta la Copa América 2027 —instancia en la que se abrirá un paréntesis para que pueda marcharse en caso de no sentir fuerzas o ganas— y otros dos años adicionales hasta la próxima Copa del Mundo.

Respecto a su grupo de trabajo, la estructura principal se mantendrá intacta con Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli y Matías Manna. La única baja confirmada es la de Walter Samuel, su histórico ayudante de campo, quien tomó la decisión de iniciar su camino como director técnico en Europa. En conferencia de prensa, Scaloni le dedicó sentidas palabras de despedida: “Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que empiece su camino”.

Cómo proyecta Lionel Scaloni el recambio de la Selección Argentina rumbo a 2030

Con la renovación sellada, el recambio generacional del seleccionado ya se encuentra en marcha. Ya sin Lionel Messi —quien tuvo su despedida oficial en el amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental—, el entrenador oriundo de Pujato comenzó a otorgar minutos y rodaje a futbolistas jóvenes que venían pidiendo pista en el predio de Ezeiza, tales como Leonel Flores, Gianluca Prestianni y Román Vega.

Simultáneamente, el plan del cuerpo técnico apunta a consolidar el liderazgo interno de los referentes que integran el plantel desde hace años. En esta nueva etapa, Cristian "Cuti" Romero, Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez asumen un rol preponderante como primer, segundo y tercer capitán respectivamente, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación al Mundial 2030 por la condición de anfitriona, Argentina aprovechará los amistosos de fecha FIFA y los meses previos al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para probar variantes bajo una premisa innegociable del DT: nadie tiene el puesto asegurado.

Quedaron atrás la tristeza y la incertidumbre de aquella conferencia en Estados Unidos tras colgarse la medalla de subcampeón, cuando con la voz quebrada había manifestado: “La verdad es que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”. Tras reflexionar junto a su familia y percibir el compromiso intacto de sus dirigidos, Scaloni optó por continuar al frente de la Selección Mayor para seguir ampliando un palmarés que ya exhibe una Copa del Mundo, dos Copas Américas y la Finalissima.

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