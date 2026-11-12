¡Bombazo en la Selección Argentina! Claudio Tapia confirmó que Lionel Scaloni renovó su contrato

Cómo proyecta Lionel Scaloni el recambio de la Selección Argentina rumbo a 2030

Con la renovación sellada, el recambio generacional del seleccionado ya se encuentra en marcha. Ya sin Lionel Messi —quien tuvo su despedida oficial en el amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental—, el entrenador oriundo de Pujato comenzó a otorgar minutos y rodaje a futbolistas jóvenes que venían pidiendo pista en el predio de Ezeiza, tales como Leonel Flores, Gianluca Prestianni y Román Vega.

Simultáneamente, el plan del cuerpo técnico apunta a consolidar el liderazgo interno de los referentes que integran el plantel desde hace años. En esta nueva etapa, Cristian "Cuti" Romero, Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez asumen un rol preponderante como primer, segundo y tercer capitán respectivamente, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación al Mundial 2030 por la condición de anfitriona, Argentina aprovechará los amistosos de fecha FIFA y los meses previos al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para probar variantes bajo una premisa innegociable del DT: nadie tiene el puesto asegurado.

Quedaron atrás la tristeza y la incertidumbre de aquella conferencia en Estados Unidos tras colgarse la medalla de subcampeón, cuando con la voz quebrada había manifestado: “La verdad es que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”. Tras reflexionar junto a su familia y percibir el compromiso intacto de sus dirigidos, Scaloni optó por continuar al frente de la Selección Mayor para seguir ampliando un palmarés que ya exhibe una Copa del Mundo, dos Copas Américas y la Finalissima.