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Baja sensible en la Selección Argentina: un histórico ayudante de Lionel Scaloni dejará el cuerpo técnico

Tras la renovación de Lionel Scaloni hasta 2030, un histórico colaborador dejará la Selección Argentina luego de los amistosos.

Tras la renovación de Lionel Scaloni hasta 2030

Tras la renovación de Lionel Scaloni hasta 2030, un histórico colaborador dejará la Selección Argentina luego de los amistosos.

En medio de la alegría institucional por la extensión del contrato de Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030, la estructura de trabajo de la Selección Argentina confirmó una salida de enorme peso simbólico y futbolístico. Walter Samuel dejará su cargo como ayudante de campo y no formará parte del nuevo ciclo del seleccionado, cerrando una etapa de ocho años junto al entrenador de Pujato.

Leé también ¿Sigue o no? Qué se sabe sobre la renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina
Lionel Scaloni

El anuncio fue realizado por el propio Scaloni durante la conferencia de prensa brindada este jueves en el predio de Ezeiza, donde destacó el rol fundamental que cumplió el exzaguero central y respaldó su decisión profesional: “Walter, como ya nos lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento para mi amigo; le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que pueda empezar este camino”.

Asimismo, el director técnico confirmó que la despedida oficial de su colaborador dentro del banco de suplentes se producirá en la presente doble ventana internacional: “Estará estos dos partidos. Esperamos hacerlo lo mejor posible para agradecerle lo que nos dio”.

Por qué se va Walter Samuel de la Selección Argentina y quiénes siguen en el cuerpo técnico

La partida de Samuel constituía un secreto a voces desde hacía varios meses en el entorno del equipo nacional. En octubre pasado, durante la última fecha FIFA, el exdefensor había sido consultado por la prensa sobre su continuidad y optó por el silencio: “No tengo nada que hablar”. Aunque Scaloni intentó convencer a su amigo de permanecer en el proyecto rumbo a 2030, la determinación estaba tomada desde hace tiempo: Samuel tiene como objetivo principal lanzar su carrera como director técnico principal en el fútbol europeo.

Durante los ocho años en los que acompañó a Scaloni, el exmarcador central fue pieza clave en una de las eras más gloriosas de la Albiceleste, cosechando cuatro títulos oficiales: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del tercer puesto obtenido en la Copa América 2019 y el subcampeonato alcanzado en el Mundial 2026.

Pese a esta baja sensible, la base del grupo de trabajo del entrenador se mantendrá intacta con las continuidades de Pablo Aimar y Roberto Fabián Ayala como ayudantes de campo, Luis Martín como preparador físico, Matías Manna en el rol de analista de video y Martín Tocalli como entrenador de arqueros.

Cuándo juega la Selección Argentina los últimos dos partidos de Walter Samuel en el cuerpo técnico

El cierre del ciclo de Walter Samuel en el seleccionado se concretará en los dos encuentros amistosos programados para esta fecha FIFA:

  • Selección argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre a partir de las 20:00 en el Estadio La Bombonera.

  • Selección argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre desde las 20:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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