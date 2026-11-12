Baja sensible en la Selección Argentina: un histórico ayudante de Lionel Scaloni dejará el cuerpo técnico

Durante los ocho años en los que acompañó a Scaloni, el exmarcador central fue pieza clave en una de las eras más gloriosas de la Albiceleste, cosechando cuatro títulos oficiales: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del tercer puesto obtenido en la Copa América 2019 y el subcampeonato alcanzado en el Mundial 2026.

Pese a esta baja sensible, la base del grupo de trabajo del entrenador se mantendrá intacta con las continuidades de Pablo Aimar y Roberto Fabián Ayala como ayudantes de campo, Luis Martín como preparador físico, Matías Manna en el rol de analista de video y Martín Tocalli como entrenador de arqueros.

Cuándo juega la Selección Argentina los últimos dos partidos de Walter Samuel en el cuerpo técnico

El cierre del ciclo de Walter Samuel en el seleccionado se concretará en los dos encuentros amistosos programados para esta fecha FIFA: