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Hay Scaloni para rato: la emoción del DT de la Selección Argentina al confirmar su continuidad

Entre lágrimas y tras sufrir una pérdida familiar, Lionel Scaloni celebró su renovación en la Selección Argentina hasta 2030.

Foto: captura 

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En la antesala del encuentro amistoso que la Selección Argentina disputará este viernes a las 20:00 frente a Uruguay en La Bombonera, se vivió un momento de profunda carga emotiva en la sala de prensa. El director técnico Lionel Scaloni compareció junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para oficializar su continuidad al frente del seleccionado nacional por los próximos cuatro años, sellando un vínculo que abarcará el ciclo hasta el Mundial 2030.

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Lionel Scaloni 

La conferencia comenzó con el anuncio formal del titular de la AFA, quien destacó la trascendencia de retener al cuerpo técnico para el futuro del fútbol nacional: “Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”, señaló Tapia ante los periodistas presentes. Además, subrayó el récord que alcanzará el entrenador santafesino: “Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”.

Por qué se emocionó Lionel Scaloni durante el anuncio de su renovación con la Selección

Inmediatamente después de la presentación institucional, llegó el turno de hablar para Scaloni, quien no logró contener las lágrimas al referirse a su presente personal y profesional, atravesado por el reciente fallecimiento de su madre ocurrido pocos días atrás.

“Quiero agradecer al presidente y la gente de la AFA por el esfuerzo para que se pueda llevar a cabo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles familiares, esto me llena”, confesó el técnico con la voz cargada de sentimiento. Superado el instante de mayor congoja, reafirmó su compromiso absoluto con el proyecto deportivo: “Es lo que queríamos todos. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre. De lo contrario es imposible estar acá”.

Al explicar los motivos que lo llevaron a extender su estadía en el banco de suplentes tras haber analizado su futuro, el DT de Pujato remarcó la importancia de la energía grupal y la rapidez con la que se resolvió la negociación: “Estar en este puesto radica estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, hablarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo más importante. Estoy con las mismas ganas del primer día, feliz de poder continuar. A partir de ahora empieza un nuevo proceso”.

Qué pidió Lionel Scaloni para los jóvenes de la Selección tras el retiro de Lionel Messi

Con la mira puesta en la etapa que se inicia ya sin Lionel Messi —quien cerró su ciclo en la Albiceleste con su despedida oficial en octubre—, Scaloni puso el foco en la integración de los futbolistas jóvenes que comienzan a ganar protagonismo en las convocatorias. “Ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, con oportunidades para chicos que vienen empujando de atrás. Creemos que es el momento para que puedan exprimirse a fondo”, analizó el entrenador.

No obstante, el técnico aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo a los hinchas y al entorno futbolístico, solicitando mesura y acompañamiento para la nueva camada de jugadores frente al peso histórico de la generación anterior: “Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos que tienen un potencial enorme pero que a lo mejor no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros irremplazables”.

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