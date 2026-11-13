En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
FÚTBOL

Con varias dudas, la posible formación de Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay

Con dudas en todas las líneas y bajas por lesión, Lionel Scaloni define el equipo de Argentina para enfrentar a Uruguay.

Lionel Scaloni. 

Lionel Scaloni. 

La Selección Argentina ultima los detalles futbolísticos para medirse frente a Uruguay este viernes 13 de noviembre, a partir de las 20:00, en La Bombonera, en el marco de un encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA. En un compromiso que marcará el puntapié inicial de una nueva etapa para el conjunto nacional, el director técnico Lionel Scaloni analiza distintas variantes y sostiene varias incógnitas a lo largo de todas las líneas para terminar de delinear el once titular.

Leé también ¡Bombazo en la Selección Argentina! Claudio Tapia confirmó que Lionel Scaloni renovó su contrato
¡bombazo en la seleccion argentina! claudio tapia confirmo que lionel scaloni renovo su contrato

La principal duda del cuerpo técnico se concentra en el arco, donde compiten por un lugar Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. El "Dibu" fue incluido en la convocatoria a pesar de continuar con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre, por lo que su presencia desde el arranque depende estrictamente de su evolución física. En caso de que el marplatense no se encuentre en óptimas condiciones para jugar, Rulli —arquero del Manchester City— aparece como la principal alternativa para ocupar los tres palos desde el inicio.

Qué variantes analiza Lionel Scaloni en defensa y mediocampo ante las bajas por lesión

Para este compromiso en el estadio Alberto J. Armando, el entrenador no podrá contar con dos referentes habituales como Cristian Romero y Lautaro Martínez, ambos marginados por lesión. Ante la ausencia del "Cuti" en la última línea, Agustín Giay se perfila para ocupar el lateral derecho, acompañado por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez como dupla de marcadores centrales. La única incógnita en el fondo reside en el lateral izquierdo, puesto por el que pugnan Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

En la mitad de la cancha, la estructura del equipo tiene a dos futbolistas encaminados a integrar la formación inicial: Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. La tercera vacante en la zona media se la disputan Exequiel Palacios y Valentín Barco. La decisión final del técnico dependerá del perfil táctico que pretenda para complementar a los volantes del Liverpool y el Manchester City, dado que ambos candidatos ofrecen características diferentes en materia de recuperación y elaboración de juego.

Cómo se armará el ataque de la Selección Argentina sin Lionel Messi ni Lautaro Martínez

En el frente ofensivo, el desafío del cuerpo técnico pasa por construir una nueva sociedad de ataque ante la ausencia de Lautaro Martínez y en el inicio del ciclo sin Lionel Messi. En ese esquema, Nicolás Paz y Julián Álvarez cuentan con posibilidades concretas de ser titulares. El jugador del Como podría desempeñarse por detrás del atacante del Atlético de Madrid o bien partir desde una banda con libertad para moverse entre líneas.

El tercer lugar en la delantera se definirá entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni, dos futbolistas que aportan desequilibrio individual y capacidad para desbordar por los costados.

Con este panorama, la probable alineación de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay estaría integrada por: Gerónimo Rulli o Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina
Notas relacionadas
Hay Scaloni para rato: la emoción del DT de la Selección Argentina al confirmar su continuidad
Baja sensible en la Selección Argentina: un histórico ayudante de Lionel Scaloni dejará el cuerpo técnico
¿Sigue o no? Qué se sabe sobre la renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar