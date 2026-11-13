Con varias dudas, la posible formación de Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay

Cómo se armará el ataque de la Selección Argentina sin Lionel Messi ni Lautaro Martínez

En el frente ofensivo, el desafío del cuerpo técnico pasa por construir una nueva sociedad de ataque ante la ausencia de Lautaro Martínez y en el inicio del ciclo sin Lionel Messi. En ese esquema, Nicolás Paz y Julián Álvarez cuentan con posibilidades concretas de ser titulares. El jugador del Como podría desempeñarse por detrás del atacante del Atlético de Madrid o bien partir desde una banda con libertad para moverse entre líneas.

El tercer lugar en la delantera se definirá entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni, dos futbolistas que aportan desequilibrio individual y capacidad para desbordar por los costados.

Con este panorama, la probable alineación de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay estaría integrada por: Gerónimo Rulli o Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni.