Se confirmó al árbitro para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: sus antecedentes con el Xeneize

Por el lado de Atlético Mineiro, el antecedente es mucho más acotado: el uruguayo lo dirigió en una única oportunidad, que finalizó con triunfo del Galo por 2 a 0 sobre Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. No obstante, las estadísticas generales favorecen a los conjuntos de Brasil cuando Matonte imparte justicia, ya que de los 16 clubes brasileños que arbitró, ocho mantienen saldo favorable, seis presentan historial empatado y uno de los dos que registran balance negativo —Red Bull Bragantino— obedeció a la final perdida ante otro equipo de su mismo país.

Quiénes integran la terna arbitral y el equipo del VAR para la final en Barranquilla

Para el duelo definitorio en territorio colombiano, Andrés Matonte estará secundado por un equipo arbitral compuesto por jueces uruguayos y paraguayos: