"Siguen al alcance": Gallardo reveló los tres objetivos que marcó para intentar salvar el año de River

Tras una nueva derrota que profundizó el mal momento futbolístico, Marcelo Gallardo dio una conferencia autocrítica pero esperanzadora y aseguró que River todavía tiene objetivos concretos para revertir la crisis.

Marcelo Gallardo atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su regreso al banco de River. La derrota ante Sarmiento volvió a encender el fastidio del Monumental, que expresó su descontento con silbidos e insultos, en un clima de evidente preocupación. Fue el sexto partido perdido de los últimos siete y las señales de alarma ya no se pueden disimular. Sin embargo, lejos de evadir responsabilidades, el entrenador eligió mostrarse autocrítico, pero firme ante la adversidad.

En conferencia de prensa, Gallardo reconoció el mal presente, pero se encargó de remarcar que el equipo todavía tiene objetivos importantes por delante. “Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance. Vamos a tener que hacer muchos méritos, pero siguen estando ahí: tenemos un partido de Copa Argentina que te puede dar la posibilidad de jugar la final, el Torneo que estamos en la pelea y el clásico con Boca”, afirmó con gesto serio, pero decidido.

Las palabras del DT apuntaron a encender una chispa de ilusión en medio de un contexto adverso. La primera parada clave será el 24 de octubre, cuando River enfrente a Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal de la Copa Argentina, un torneo que puede otorgar no solo un título, sino también el boleto directo a la próxima Copa Libertadores 2026. Incluso, más allá de ese certamen, el equipo se mantiene en zona de clasificación a través de la tabla anual, donde hoy se ubica tercero y en posición de repechaje.

Un par de semanas después llegará otro duelo determinante: el Superclásico frente a Boca el 9 de noviembre en La Bombonera. Más allá del contexto, un triunfo en ese escenario siempre tiene impacto emocional y puede convertirse en un punto de quiebre. Gallardo lo sabe y por eso lo incluyó entre los “objetivos al alcance” que podrían cambiar el curso del año.

Entre esos compromisos decisivos, el Torneo Clausura también se resignifica. Con duelos frente a Talleres, Gimnasia y Vélez antes del cruce ante Boca, River deberá recuperar la confianza y los resultados para no quedar rezagado también en la pelea local. Cada punto empieza a tomar una dimensión mayor, no solo por lo matemático, sino por lo anímico.

La declaración del entrenador fue recibida con alivio por algunos hinchas y con escepticismo por otros, pero dejó en claro que no piensa renunciar a la lucha. “No vamos a claudicar”, había dicho días atrás tras la caída con Deportivo Riestra, y volvió a sostener el mismo mensaje.

Lo que queda por verse es si el plantel responderá dentro del campo de juego con la misma convicción que expresa su entrenador ante los micrófonos. Para Gallardo, el tiempo de las excusas terminó y comenzó el de las definiciones. Los objetivos siguen al alcance. Ahora, River deberá demostrar si todavía tiene fuerzas para salir de la crisis o si el diagnóstico quedará únicamente en las palabras.

