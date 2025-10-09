En vivo Radio La Red
Deportes
River
Russo
EMOTIVO

La inesperada decisión de Marcelo Gallardo y el plantel de River para homenajear a Miguel Ángel Russo

El plantel de River, encabezado por Marcelo Gallardo, tomó la decisión de realizar un emotivo homenaje en memoria de Miguel Ángel Russo. Los detalles.

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmocionó al fútbol argentino. El histórico entrenador, símbolo de respeto y profesionalismo, murió a los 69 años tras una larga enfermedad, y su partida unió en el dolor a hinchas, jugadores y clubes de todas las veredas.

Leé también Revelaron el último pedido que Russo antes de morir: el gesto que emocionó a su familia y a todo el fútbol argentino
A lo largo de su extensa carrera, Russo dejó una huella profunda no solo en Boca, donde fue campeón de América en 2007, sino también en Vélez, Rosario Central, Estudiantes y muchos otros equipos donde fue admirado por su forma de trabajar y su calidad humana.

Su legado trascendió camisetas, y la reacción del mundo del fútbol lo dejó en evidencia: las muestras de cariño llegaron desde todos los rincones, y entre ellas destacó el gesto de su clásico rival.

Qué hizo Marcelo Gallardo junto al plantel de River para homenajear a Russo

Este jueves por la mañana, en el predio que River posee en Ezeiza, Marcelo Gallardo reunió a todo el plantel profesional antes del inicio del entrenamiento. En silencio y con profundo respeto, el entrenador tomó la palabra para referirse a la figura de Miguel Ángel Russo.

image

El minuto de silencio de River en homenaje a Russo (Foto: X@RiverPlate).

Según trascendió, el Muñeco pidió a sus futbolistas que se formaran en círculo, compartió unas breves palabras y luego encabezó un minuto de silencio en memoria del exdirector técnico de Boca.

El gesto, simple pero cargado de significado, fue una muestra de que los valores del deporte pueden ir más allá de las rivalidades. En ese momento, River dejó de ser el rival y se convirtió en un símbolo de respeto hacia un colega que marcó generaciones.

image

El comunicado oficial de River por la muerte de Miguel Ángel Russo

A través de sus canales oficiales, River Plate también expresó su dolor por la pérdida del histórico entrenador.

“El Club Atlético River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, publicó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El mensaje, sobrio y respetuoso, fue compartido por miles de hinchas —incluso de Boca— que valoraron el gesto institucional y el ejemplo de humanidad de ambos clubes en un momento de duelo para todo el fútbol argentino.

Una despedida que unió al fútbol argentino

El homenaje de River se sumó a los numerosos reconocimientos que llegaron desde todo el país. Clubes, entrenadores, exjugadores y periodistas dedicaron palabras de agradecimiento y admiración hacia Russo, quien supo ganarse el respeto de todos por su templanza y su ética.

La Bombonera, escenario de tantas emociones en su carrera, se convirtió en el lugar elegido para despedirlo. Entre aplausos, lágrimas y recuerdos, miles de hinchas se acercaron para darle el último adiós a un técnico que entendió el fútbol como una escuela de vida.

En medio del dolor, el gesto de Marcelo Gallardo y el plantel de River dejó un mensaje claro: más allá de los colores, la grandeza también se demuestra en los momentos difíciles.

