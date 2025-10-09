La inesperada decisión de Marcelo Gallardo y el plantel de River para homenajear a Miguel Ángel Russo

image

El minuto de silencio de River en homenaje a Russo (Foto: X@RiverPlate).

Según trascendió, el Muñeco pidió a sus futbolistas que se formaran en círculo, compartió unas breves palabras y luego encabezó un minuto de silencio en memoria del exdirector técnico de Boca.

El gesto, simple pero cargado de significado, fue una muestra de que los valores del deporte pueden ir más allá de las rivalidades. En ese momento, River dejó de ser el rival y se convirtió en un símbolo de respeto hacia un colega que marcó generaciones.

El comunicado oficial de River por la muerte de Miguel Ángel Russo

A través de sus canales oficiales, River Plate también expresó su dolor por la pérdida del histórico entrenador.

“El Club Atlético River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, publicó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El mensaje, sobrio y respetuoso, fue compartido por miles de hinchas —incluso de Boca— que valoraron el gesto institucional y el ejemplo de humanidad de ambos clubes en un momento de duelo para todo el fútbol argentino.

Una despedida que unió al fútbol argentino

El homenaje de River se sumó a los numerosos reconocimientos que llegaron desde todo el país. Clubes, entrenadores, exjugadores y periodistas dedicaron palabras de agradecimiento y admiración hacia Russo, quien supo ganarse el respeto de todos por su templanza y su ética.

La Bombonera, escenario de tantas emociones en su carrera, se convirtió en el lugar elegido para despedirlo. Entre aplausos, lágrimas y recuerdos, miles de hinchas se acercaron para darle el último adiós a un técnico que entendió el fútbol como una escuela de vida.

En medio del dolor, el gesto de Marcelo Gallardo y el plantel de River dejó un mensaje claro: más allá de los colores, la grandeza también se demuestra en los momentos difíciles.