River cayó ante Sarmiento: perdió 1-0 en un Monumental

El equipo de Gallardo intentó reaccionar, pero sus intentos fueron aislados. Claudio Echeverri y Esequiel Barco intentaron generar algo de desequilibrio, aunque chocaron una y otra vez con la firme defensa del Verde. La falta de asociaciones y la ausencia de un plan ofensivo claro derivaron en un cierre de primer tiempo con más frustración que fútbol.

La impaciencia del Monumental

En el complemento, River salió decidido a empatar, pero la historia se repitió. Impreciso, apurado y sin ideas, el conjunto de Núñez se diluyó entre pelotazos y centros sin destino. La gente acompañó con aplausos y cánticos de aliento en los primeros minutos, pero el fastidio comenzó a crecer a medida que el equipo seguía sin respuestas.

A los 65 minutos, Miguel Borja tuvo la más clara del partido, pero su gol fue anulado por posición adelantada. La jugada, que había despertado un grito contenido en las tribunas, terminó de encender el enojo del público. “¡Movete, River, movete!”, bajó desde los cuatro costados del Monumental.

Sarmiento, en tanto, se mantuvo ordenado. El equipo de Facundo Sava ejecutó a la perfección su plan de juego: bloquear los caminos internos y aprovechar la desesperación rival. Sobre el final, el Verde incluso pudo ampliar la ventaja, pero Armani evitó el segundo gol en un mano a mano con Gabriel Díaz.

El pitazo final llegó en medio de un clima de evidente descontento. Gallardo, serio, saludó brevemente a Sava y se marchó al vestuario sin hacer declaraciones en el campo de juego. Los jugadores fueron silbados por su propia gente, que les reprochó la falta de actitud y compromiso.

Un presente que preocupa

Con esta derrota, River acumuló cuatro caídas consecutivas en el Clausura y cinco en los últimos seis partidos oficiales, una racha inédita en la era Gallardo. El Millonario se ubica quinto en el Grupo B con 18 puntos, lejos de los primeros puestos, y tercero en la tabla anual con 49 unidades, posición que por ahora le permitiría acceder al repechaje de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la situación podría complicarse: si Deportivo Riestra vence a Platense el martes, superará a River en la clasificación general.

En el vestuario, el malestar fue evidente. Aunque no hubo declaraciones oficiales, trascendió que Gallardo mantendrá una reunión con el plantel este lunes en el predio de Ezeiza para analizar el momento futbolístico y definir cambios de cara al próximo partido.