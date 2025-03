Sin nombrarlo, pero con contundencia: el FUERTE mensaje de Messi tras el triunfo ante Brasil

486369568_18563644954033891_5200166559161629009_n..jpg

La publicación del rosarino no mencionó a nadie en particular, pero el mensaje no pasó desapercibido. Para muchos, fue una clara respuesta a Raphinha, quien había calentado la previa asegurando que Brasil le daría una “paliza” a Argentina dentro y fuera de la cancha.

Tagliafico reveló que Raphinha se justificó dentro del campo de juego: "Dijo que..."

El 4-1 de la Selección Argentina sobre Brasil en el Monumental dejó más que un resultado histórico. En medio de la euforia albiceleste, Nicolás Tagliafico reveló una conversación que tuvo Raphinha con algunos futbolistas argentinos en el campo de juego, en la que intentó justificar sus polémicas declaraciones previas al clásico.

El delantero del Barcelona había calentado la previa con una frase que no pasó desapercibida. En una entrevista para el canal de YouTube de Romario, lanzó: "Démosle una paliza. Dentro y fuera del campo, si hace falta", lo que generó revuelo en Argentina y agregó más condimento al clásico sudamericano.

Sin embargo, según contó Tagliafico tras el partido, Raphinha intentó bajar el tono a su frase y les explicó a los jugadores de la Albiceleste que "se lo tradujeron mal". "Nació de él y lo dijo un poco a la pasada. No estaba en ese momento, pero escuché que dijo que lo habían traducido mal del portugués", expresó el lateral del Lyon.

Más allá de las palabras del brasileño, la Selección Argentina prefirió responder en la cancha con fútbol y goles. "Uno trata de abstraerse de esas cosas y hoy demostramos que hablamos dentro del campo", afirmó Tagliafico.

Scaloni, sin polémicas: "Lo disculpo, no lo hizo a propósito"

Lejos de alimentar la controversia, Lionel Scaloni le restó importancia a las declaraciones de Raphinha. "El equipo iba a jugar su partido con o sin declaraciones", aseguró en conferencia de prensa. Además, intentó entender al delantero brasileño: "Lo disculpo, porque sé que no lo hizo a propósito. No quiso herir a nadie. Entiendo la situación por ser un clásico, pero no hace falta".

Más allá de las disculpas y los intentos de aclaración, la paliza futbolística ya estaba consumada. Argentina goleó a Brasil con un nivel superlativo y dejó en claro que, más allá de las palabras, su poderío se demuestra en la cancha.