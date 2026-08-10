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Thiago Almada llegó a la Argentina y hay dudas sobre la fecha para su debut con River

El mediocampista arribó desde Madrid y se convirtió en el noveno refuerzo del equipo de Eduardo Coudet. Ahora, el cuerpo técnico deberá definir si viajará a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe.

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Thiago Almada llegó a la Argentina y ya tiene fecha para su debut con River

Thiago Almada llegó a la Argentina y ya tiene fecha para su debut con River

Thiago Almada llegó a la Argentina este lunes a las 4:30 de la madrugada, procedente de Madrid, y ya se prepara para comenzar una nueva etapa en River. El mediocampista tendrá por la tarde su primera práctica junto al plantel dirigido por Eduardo Coudet.

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El futbolista se convirtió en el noveno refuerzo del Millonario en este mercado de pases y ahora la principal incógnita pasa por saber cuándo podrá sumar sus primeros minutos con la camiseta del club.

La duda de River para viajar a Bogotá

Después del largo viaje desde España, el cuerpo técnico deberá evaluar el estado físico de Almada antes de definir si será incluido en la convocatoria para el próximo partido.

River viajará a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida se jugará este miércoles 12 de agosto, desde las 21:30, en el estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín.

La decisión sobre la presencia de Almada quedará en manos del cuerpo técnico, que analizará su condición física durante las próximas horas.

Un mercado de pases de fuerte inversión

Con la llegada de Almada, River completa una ventana de transferencias de gran impacto. El mediocampista se suma a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

La inversión del club se sostiene, entre otros factores, en el superávit de 40 millones de dólares registrado en el balance de 2025 y en los ingresos obtenidos por la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid.

También forman parte de la estructura económica del club los más de 350.000 socios, la convocatoria del Monumental, que registró un promedio de 85.018 espectadores durante tres años consecutivos, los acuerdos comerciales y los ingresos proyectados por el naming del estadio y los recitales.

El recorrido de Almada antes de llegar a River

Almada surgió de Vélez, donde disputó 101 partidos y marcó 24 goles. Sus actuaciones le permitieron dar el salto a la MLS para jugar en Atlanta United, club en el que participó en 83 encuentros y convirtió 26 tantos.

En 2024 pasó por Botafogo, donde tuvo un papel importante en la conquista de la Copa Libertadores. Luego continuó su carrera en Europa, primero en el Olympique de Lyon y posteriormente en el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone.

En el conjunto español no consiguió consolidarse como titular y tuvo una participación intermitente.

Ahora, después de su experiencia europea y de haber disputado el Mundial 2026 con la Selección argentina, Almada regresa al fútbol argentino para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera a nivel clubes.

La primera oportunidad para verlo con la camiseta de River podría llegar esta misma semana, aunque antes Coudet deberá decidir si el mediocampista está en condiciones de viajar a Colombia.

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