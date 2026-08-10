"Me...": la desgarradora frase de Marco Di Césare al sufrir una grave lesión en el partido de Racing

A raíz de este diagnóstico, el defensor deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontar un proceso de rehabilitación que demandará no menos de cuatro meses de recuperación. La noticia representa un serio problema para el entrenador Juan Pablo Vojvoda, dado que el futbolista se encontraba disputando su primer partido como titular en el Torneo Clausura y era una pieza clave en la estructura defensiva.

Qué le dijo Marco Di Césare a Facundo Cambeses tras sufrir la lesión

Al término del partido, el arquero y capitán de Racing, Facundo Cambeses, habló en la zona mixta y reveló el estremecedor diálogo que mantuvo con su compañero mientras este esperaba la asistencia médica sobre el césped.

“Escuché el grito, Marco me decía: ‘Me rompí todo’. Me duele porque es un chico que se mata entrenando. Estaremos ahí para apoyarlo y acompañarlo”, expresó visiblemente conmovido el guardameta de la Academia, reflejando el fuerte golpe anímico que impactó de lleno en el vestuario.