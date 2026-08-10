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"Me...": la desgarradora frase de Marco Di Césare al sufrir una grave lesión en el partido de Racing

El defensor de Racing se lesionó el tobillo ante Argentinos Juniors y estará meses fuera de las canchas. La revelación del capitán Cambeses sobre sus dichos.

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Marco Di Césare sufrió la fractura del peroné derecho y estará 4 meses fuera de las canchas.

Marco Di Césare sufrió la fractura del peroné derecho y estará 4 meses fuera de las canchas.

Racing Club vivió una noche para el olvido durante su visita a la Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors. Además de sufrir una derrota por 2-1, la peor noticia para el conjunto de Avellaneda se produjo a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador central Marco Di Césare sufrió una durísima lesión en su tobillo derecho.

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messi velorio (2)09-08-2026 13:53Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

La jugada resultó tan desafortunada como impactante para todos los presentes en el estadio Diego Armando Maradona. El defensor central retrocedió hacia su propio arco para cortar un centro rasante desde la izquierda y envió la pelota al córner, pero en la inercia de la maniobra su pie derecho quedó atascado en el césped. En ese instante, la pierna se le dobló debajo del cuerpo y el futbolista quedó tendido en el campo de juego.

La gravedad de la situación se percibió de manera inmediata y los gritos de dolor del jugador se escucharon en todos los costados de la cancha. Ante la mirada de angustia y desesperación de sus compañeros de equipo, Di Césare fue retirado en camilla, entre un llanto desconsolado y con claras muestras de sufrimiento.

Cuál es el parte médico de Marco Di Césare y cuántos meses estará fuera de las canchas

Horas después del encuentro, los estudios médicos correspondientes determinaron la gravedad exacta del cuadro físico que padece el zaguero de 24 años. Los exámenes confirmaron que Di Césare sufrió la fractura del peroné del tobillo derecho, una dolencia de máxima gravedad dentro del ámbito deportivo.

A raíz de este diagnóstico, el defensor deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontar un proceso de rehabilitación que demandará no menos de cuatro meses de recuperación. La noticia representa un serio problema para el entrenador Juan Pablo Vojvoda, dado que el futbolista se encontraba disputando su primer partido como titular en el Torneo Clausura y era una pieza clave en la estructura defensiva.

Qué le dijo Marco Di Césare a Facundo Cambeses tras sufrir la lesión

Al término del partido, el arquero y capitán de Racing, Facundo Cambeses, habló en la zona mixta y reveló el estremecedor diálogo que mantuvo con su compañero mientras este esperaba la asistencia médica sobre el césped.

“Escuché el grito, Marco me decía: ‘Me rompí todo’. Me duele porque es un chico que se mata entrenando. Estaremos ahí para apoyarlo y acompañarlo”, expresó visiblemente conmovido el guardameta de la Academia, reflejando el fuerte golpe anímico que impactó de lleno en el vestuario.

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