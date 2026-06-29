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Tiroteo y muerte en un "Fan Fest" del Mundial 2026: las imágenes del violento ataque

La FIFA promueve con los mundiales un mensaje de paz y diversión entre los países del mundo. Sin embargo, los problemas de violencia irrumpen en cualquier sitio, como en los lugares que se montan en torno a grandes pantallas para ver los partidos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Fan Fest en los Estados Unidos que terminó en una tragedia con un tiroteo. (Foto: Cuenta de X)

Fan Fest en los Estados Unidos que terminó en una tragedia con un tiroteo. (Foto: Cuenta de X)

Una persona murió y otra resultó gravemente herida, en un lugar preparado para celebrar la fiesta que representa un mundial de fútbol. Fue este domingo en un lugar conocido como San Pedro Square, en California. San Pedro es una localidad cercana a Santa Clara, sede del estadio de los San Francisco 49ers., un equipo de fútbol americano cuyo campo de juego es escenario de varios partidos del Mundial 2026.

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Por la cercanía entre ambas localidades, apenas unos minutos en auto, se colocó una pantalla gigante para formar parte del "Fan Fest". Es el lugar en donde se puede ver un partido del mundial por parte de las personas que no tienen entradas para ir al estadio.

Esta vez, el lugar fue dominado por la violencia. En un tiroteo, una persona murió y otra resultó herida. La Policía informó que el episodio violento ocurrió en un día en que no había partido de fútbol.

En un lugar habilitado como fan fest, un tiroteo acabó con la muerte de una persona. (Foto: Reuters)

En un lugar habilitado como fan fest, un tiroteo acabó con la muerte de una persona. (Foto: Reuters)

El San Pedro "Fan Fest", es un concurrido centro gastronómico y de entretenimiento de la ciudad de San Pedro, en el estado de California, que durante el Mundial de fútbol funciona como punto de reunión para los hinchas que siguen los partidos en pantallas gigantes.

La secuencia quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, mientras las autoridades iniciaban una investigación para esclarecer lo ocurrido.

En las imágenes se observa cómo el ambiente festivo cambia de manera abrupta cuando se escuchan varias detonaciones. Los asistentes corren desesperadamente en distintas direcciones en busca de refugio, mientras otros se tiran al suelo para protegerse. La estampida provocó escenas de caos y confusión.

La noticia cobre importancia porque el próximo 1° de julio, en Santa Clara, el equipo de Estados Unidos se juega el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo frente a Bosnia y Herzegovina.

La fiesta del mundial no pudo escapar de la violencia armada en EE.UU.

La fiesta del Mundial 2026 se vio sacudida por un violento episodio en Estados Unidos. Un tiroteo ocurrido en la zona de aficionados instalada en San Pedro Square, en la ciudad de San José, California, dejó como saldo un muerto y un herido de gravedad, según confirmó la Policía local.

El ataque ocurrió el domingo por la noche en uno de los espacios preparados para que miles de fanáticos siguieran el torneo en pantallas gigantes. Aunque en ese momento no se estaba transmitiendo ningún partido, la zona permanecía concurrida por visitantes y residentes que disfrutaban del ambiente mundialista.

El ataque ocurrió en una de las principales zonas de reunión de los hinchas

San Pedro Square se convirtió durante el Mundial en uno de los puntos de encuentro más importantes del Área de la Bahía de San Francisco. Allí se organizó un Fan Fest gratuito con pantallas gigantes, actividades y propuestas gastronómicas para seguir los 104 partidos del torneo.

La ciudad ya había recibido miles de visitantes debido a los encuentros disputados en el estadio de Santa Clara, una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo. El último partido celebrado en esa región había sido el cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la fase eliminatoria.

Una víctima murió en el lugar y otra permanece en estado crítico

De acuerdo con la información oficial, una de las víctimas falleció en la escena como consecuencia de las heridas de bala, mientras que la segunda fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permanece internada en estado crítico.

Las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad, acordonaron varias cuadras alrededor de San Pedro Square y ordenaron el cierre preventivo de bares y comercios mientras los investigadores trabajaban en la recolección de pruebas.

La investigación está en marcha

La Policía de San José informó que el caso es investigado como un homicidio y, por el momento, no difundió información sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del ataque. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y toman declaración a testigos para reconstruir la secuencia de los hechos. Hasta ahora no trascendió si el agresor actuó solo o si hubo más personas involucradas.

Un golpe para el clima de fiesta del Mundial

El episodio generó conmoción entre los organizadores y los miles de aficionados que siguen el Mundial en las distintas zonas de encuentro habilitadas en Estados Unidos. Si bien el ataque no ocurrió durante la transmisión de un partido, volvió a poner el foco sobre los desafíos de seguridad que enfrentan los eventos masivos organizados alrededor de la Copa del Mundo.

Mientras continúa la investigación, las autoridades reforzaron la presencia policial en los Fan Fest de la región para garantizar la continuidad de las actividades previstas durante el torneo. De manera especial, el próximo 1° de julio. Ese día, uno de los organizadores, Estados Unidos, se juega contra Bosnia y Herzegovina el pases a los octavos de final.

Roberto Adrián Maidana
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