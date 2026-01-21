¿Fin de la novela? Hinestroza rompió el silencio luego de que se cayera su pase a Boca: "Que..."

¿Por qué Vasco da Gama terminó quedándose con el pase?

Mientras en Buenos Aires se aguardaban definiciones, el desenlace de la historia se escribió lejos de La Ribera. Vasco da Gama aceleró en las gestiones y alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional por una cifra superior: 6 millones de dólares por el 80% del pase del jugador. La diferencia económica resultó determinante para inclinar la balanza y cerrar la operación.

Ese movimiento terminó por dejar a Boca fuera de competencia. Más allá del interés y las intenciones, el aspecto financiero fue clave para definir el destino de Hinestroza, que continuará su carrera en el fútbol brasileño.

Cómo queda Boca tras una negociación que no prosperó

Para Boca, la caída del pase representa una oportunidad que no pudo concretarse, en un mercado donde los tiempos y las cifras suelen ser decisivos. Para Hinestroza, en cambio, queda la ilusión que no fue y un nuevo desafío por delante en Vasco da Gama, donde intentará transformar esa expectativa frustrada en impulso futbolístico.

El “qué lindo hubiera sido” ya forma parte de una historia cerrada, que expuso deseos, negociaciones extensas y un final marcado por números que terminaron pesando más que la ilusión.