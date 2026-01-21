En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
INESPERADO

¿Fin de la novela? Hinestroza rompió el silencio luego de que se cayera su pase a Boca: "Que..."

Un mensaje en redes sociales dejó al descubierto el deseo del jugador de vestir la camiseta azul y oro, pero la negociación tomó otro rumbo y su futuro estará en Brasil.

¿Fin de la novela? Hinestroza rompió el silencio luego de que se cayera su pase a Boca: Que...

La posibilidad de ver a Hinestroza con la camiseta de Boca quedó definitivamente atrás, pero no sin dejar una huella emocional. Luego de que se confirmara la caída de su pase al club argentino, el propio jugador se expresó de manera indirecta pero contundente en redes sociales con una frase que resumió el sentimiento: “Qué lindo hubiera sido”. Un gesto breve, pero suficiente para confirmar que el interés no fue solo institucional, sino también personal.

image

Ese mensaje terminó de exponer que la chance de vestir la azul y oro estuvo realmente sobre la mesa y que llegó a ilusionarlo. En medio de semanas marcadas por negociaciones, llamados cruzados y definiciones que se estiraron más de la cuenta, Hinestroza decidió dejar su marca en el cierre de una historia que mantuvo en vilo a los hinchas xeneizes.

Qué reveló el mensaje de Hinestroza tras caerse su pase a Boca

El extremo colombiano reaccionó en redes sociales a una storie publicada por la periodista Yoana Don que se daba por terminada la novela del verano y se lamentaba que no hubiera llegado al Xeneize. Dicho mensaje funcionó como una confirmación tácita de lo que hasta ese momento se movía en silencio. Sin declaraciones formales ni comunicados, el gesto en redes sociales expuso que Boca fue una posibilidad concreta y deseada. No se trató solo de un interés deportivo desde el club, sino de un proyecto que el propio futbolista imaginó como parte de su carrera.

hinestroza_mensaje

El mensaje llegó cuando las negociaciones ya habían entrado en su etapa final, con un escenario cada vez más complejo para Boca. Las conversaciones se extendieron más de lo esperado y, con el correr de los días, comenzaron a aparecer otros actores con mayor margen de maniobra.

¿Por qué Vasco da Gama terminó quedándose con el pase?

Mientras en Buenos Aires se aguardaban definiciones, el desenlace de la historia se escribió lejos de La Ribera. Vasco da Gama aceleró en las gestiones y alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional por una cifra superior: 6 millones de dólares por el 80% del pase del jugador. La diferencia económica resultó determinante para inclinar la balanza y cerrar la operación.

Ese movimiento terminó por dejar a Boca fuera de competencia. Más allá del interés y las intenciones, el aspecto financiero fue clave para definir el destino de Hinestroza, que continuará su carrera en el fútbol brasileño.

Cómo queda Boca tras una negociación que no prosperó

Para Boca, la caída del pase representa una oportunidad que no pudo concretarse, en un mercado donde los tiempos y las cifras suelen ser decisivos. Para Hinestroza, en cambio, queda la ilusión que no fue y un nuevo desafío por delante en Vasco da Gama, donde intentará transformar esa expectativa frustrada en impulso futbolístico.

El “qué lindo hubiera sido” ya forma parte de una historia cerrada, que expuso deseos, negociaciones extensas y un final marcado por números que terminaron pesando más que la ilusión.

