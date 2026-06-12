En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
película
CINE NACIONAL

Netflix estrena "Villaflor", la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani

Basada en hechos reales, Netflix presenta esta película argentina protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani. Mirá las imágenes y cuándo se estrena.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Banner Seguinos en google DESK
Netflix estrena Villaflor

Netflix estrena "Villaflor", la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani. (Foto: Gentileza Prensa)

La nueva película de Santiago Mitre en Netflix ya comenzó a generar expectativa. La plataforma presentó las primeras imágenes de "Villaflor", el nuevo largometraje del director argentino que aborda hechos reales vinculados con uno de los períodos más oscuros de la historia del país. La producción, que acaba de finalizar su rodaje, estará protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani.

Leé también Está en Netflix, tan solo tiene 6 capítulos y es la serie breve de la que todos hablan
Está en Netflix, tan solo tiene 6 capítulos y es la serie breve de la que todos hablan. (Foto: Archivo)

Netflix compartió el primer vistazo oficial de una obra que buscará reconstruir acontecimientos ocurridos durante 1977. La historia pondrá el foco en dos figuras cuyas trayectorias avanzaron en direcciones completamente opuestas: Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y Alfredo Astiz, el oficial de la Armada que se infiltró entre familiares de desaparecidos.

La película intentará mostrar cómo se desarrolló una de las operaciones de inteligencia más conocidas de aquellos años, al mismo tiempo que retratará el nacimiento de un movimiento social que marcaría para siempre la historia argentina.

Villaflor Netflix 2
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Cómo será "Villaflor", la nueva película de Santiago Mitre en Netflix

Netflix presentó las primeras imágenes de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre, hecha en Argentina, en la que Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor y Peter Lanzani al "Rubio" Alfredo Astiz.

Basado en hechos reales, este thriller político combina espionaje, drama histórico y sigue durante 1977 dos historias que avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, el "Rubio" (Lanzani), teniente de la Armada recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, donde un grupo de familiares comienza a organizarse para reclamar por sus desaparecidos. Por el otro, Azucena Villaflor (Llinás) transforma la búsqueda de su hijo en un acto de resistencia colectiva que desafía la Dictadura Militar.

A medida que el "Rubio" gana la confianza de la monja francesa Alice Domon y luego la de Azucena, la película retrata simultáneamente el nacimiento de una forma inédita de resistencia civil contra el terrorismo de Estado y la operación de infiltración destinada a destruirla.

Villaflor Netflix 3
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Escrita por Santiago Mitre y Mariano Llinás, producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), la película cuenta además con un destacado elenco. Camille Cottin interpreta a Alice Domon, una de las monjas francesas que integran el Grupo de la Santa Cruz. Junto a ella, Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Alicia Guerra, Vivian El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ransenberg, Juliana Muras y Muriel Santa Ana, le dan vida a algunas de las mujeres que acompañaron a Azucena en los primeros pasos de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia política en la Argentina. Completan el elenco Antonia Bengoechea, José Mehrez y Enrique Piñeyro, entre otros.

El rodaje, que concluyó hoy, se extendió por 12 semanas en distintas locaciones de Buenos Aires, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa.

Peter Lanzani, Verónica Llinás y Santiago Mitre
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Ficha técnica de "Villaflor" con Verónica Llinás y Peter Lanzani

  • Dirección: Santiago Mitre.
  • Guion: Mariano Llinás y Santiago Mitre.
  • Producida por: Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre y Didar Domehri.
  • Una producción de La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia).
  • Arte: Micaela Saiegh.
  • Fotografía y cámara: Javier Juliá.
  • Casting: Mariana Mitre y Katia Szechtman.
  • Vestuario: Mónica Toschi.
  • Diseño de Maquillaje y Peinado: Alberto Moccia.
  • Montaje: Andrés Pepe Estrada.
  • Sonido: Santiago Fumagalli.
  • Locaciones: Ezequiel Pierri y Pablo Trigo.
  • Elenco (en orden alfabético): Protagonizada por Peter Lanzani, Verónica Llinás, con Alicia Guerra, Antonia Bengoechea, Azul Lombardía, Camille Cottin, Carito López, Cielo Chaina, Enrique Piñeyro, Ezequiel Díaz, Ezequiel Pierri, Fernanda Cantarella, Gzenya, Ignacio Rogers, Ismael Santillán, Javier Bacchetta, José Mehrez, Juan Tupac Soler, Julián Tello, Juliana Muras, Laurence Martin, Leandro Guglielmone, Leandro Menéndez, Malú Gardner, Mariela Acosta, Martín Gallo, Martín Mir, Matías Cabrera, Muriel Santa Ana, Nahuel Yotich, Nicolás Giménez, Nicolás Vivante, Octavio Rombolá, Pablo Mónaco, Paula Ransenberg, Roberto Chiapparo, Sergio Mayorquín, Sol Tobías, Soledad Villamil, Susana Pampin, Toto Salinas, Valeria Lois, Valeria Roldán, Vivian El Jaber.
Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix película Santiago Mitre Verónica Llinás Peter Lanzani
Notas relacionadas
Netflix estrenó una nueva serie española de 10 episodios y es ideal para maratonear
Qué ver en Netflix: la nueva serie corta de 8 capítulos que es perfecta para el fin de semana largo
Furor en Netflix: la serie corta española de apenas 6 episodios que es ideal para maratonear

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar