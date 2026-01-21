Crisis en Boca: los cuatro delanteros que fueron ofrecidos ante la ola de lesiones
Boca llega al debut del Torneo Apertura sin delanteros en condiciones y Juan Román Riquelme evalúa alternativas de último momento en un mercado que parecía cerrado.
Boca atraviesa un inicio de temporada más complejo de lo esperado. A días del debut ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura, el equipo se quedó sin delanteros disponibles y encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico y la dirigencia. La confirmación del desgarro de Miguel Merentiel en el amistoso ante Olimpia de Paraguay terminó de profundizar un problema que ya venía gestándose.
El escenario es delicado: Claudio Úbeda no cuenta hoy con ningún atacante natural en condiciones físicas para afrontar el estreno oficial del campeonato. Frente a esta situación, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol comenzaron a analizar alternativas de urgencia, mientras el mercado de pases todavía ofrece algunas opciones.
Por qué Boca llega sin delanteros al debut
La baja de Merentiel se suma a un panorama ya complicado. Edinson Cavani arrastra una lumbalgia desde hace meses y no está en condiciones de jugar, mientras que Milton Giménez sufre una pubalgia persistente que también lo marginó del inicio del torneo. Con este contexto, Boca se quedó sin sus tres centrodelanteros habituales a pocos días del estreno en la Bombonera.
Ante la emergencia, Úbeda podría volver a apostar por Lucas Janson como “9” improvisado, una variante que ya utilizó en el amistoso ante Olimpia, cuando el ex Vélez ingresó para reemplazar a Merentiel. Sin embargo, se trata de una solución circunstancial y lejos de ser la ideal para un equipo que apunta a ser protagonista.
Cómo impactó la caída del pase de Hinestroza
A este escenario se le sumó otro golpe: la frustrada llegada de Marino Hinestroza. El delantero, que estaba en carpeta para reforzar el ataque, finalmente continuará su carrera en Vasco da Gama. Su salida del radar dejó a Boca sin una de las opciones que había evaluado para potenciar el frente ofensivo y aceleró la necesidad de revisar nuevas alternativas.
Con ese telón de fondo, al club comenzaron a llegar ofrecimientos de distintos representantes, conscientes de la urgencia xeneize.
¿Quiénes son los delanteros ofrecidos a Boca?
Uno de los nombres que volvió a aparecer es el de Ángel Romero. El paraguayo quedó libre de Corinthians y ya mantuvo conversaciones con la dirigencia. Riquelme lo sigue desde hace tiempo: en 2022 estuvo cerca de llegar tras su salida de San Lorenzo, aunque en ese momento eligió Cruz Azul. Con el antecedente reciente de su hermano Óscar en el club, su nombre vuelve a tomar fuerza.
Otro ofrecido es Andrés Vombergar, de 31 años, quien quedó libre de San Lorenzo. Aunque su entorno acercó su nombre a Boca, todo indica que está muy cerca de firmar con un club de Brasil, lo que hace poco probable su arribo a la Ribera.
También fue acercado Antonio “Tony” Sanabria, delantero paraguayo de 29 años que juega en el Cremonese de Italia y es titular en la selección de Paraguay. Tiene un valor de mercado cercano a los 3 millones de dólares. Por ahora, solo hubo contactos informales y ninguna gestión concreta por parte de Boca.
El último nombre es Kevin Serna, extremo colombiano de Fluminense. Fue ofrecido como alternativa tras la caída de Hinestroza. En la última temporada con el Flu disputó 67 partidos, convirtió 13 goles y aportó 8 asistencias. Hoy aparece como una opción en análisis.
Boca enfrenta una situación límite en ataque y el tiempo apremia. Con el debut a la vuelta de la esquina, la dirigencia deberá decidir si avanza por alguno de estos nombres o apuesta a una solución interna para atravesar un comienzo de torneo marcado por las urgencias.