Crisis en Boca: los cuatro delanteros que fueron ofrecidos ante la ola de lesiones

Cómo impactó la caída del pase de Hinestroza

A este escenario se le sumó otro golpe: la frustrada llegada de Marino Hinestroza. El delantero, que estaba en carpeta para reforzar el ataque, finalmente continuará su carrera en Vasco da Gama. Su salida del radar dejó a Boca sin una de las opciones que había evaluado para potenciar el frente ofensivo y aceleró la necesidad de revisar nuevas alternativas.

Con ese telón de fondo, al club comenzaron a llegar ofrecimientos de distintos representantes, conscientes de la urgencia xeneize.

¿Quiénes son los delanteros ofrecidos a Boca?

Uno de los nombres que volvió a aparecer es el de Ángel Romero. El paraguayo quedó libre de Corinthians y ya mantuvo conversaciones con la dirigencia. Riquelme lo sigue desde hace tiempo: en 2022 estuvo cerca de llegar tras su salida de San Lorenzo, aunque en ese momento eligió Cruz Azul. Con el antecedente reciente de su hermano Óscar en el club, su nombre vuelve a tomar fuerza.

image

Otro ofrecido es Andrés Vombergar, de 31 años, quien quedó libre de San Lorenzo. Aunque su entorno acercó su nombre a Boca, todo indica que está muy cerca de firmar con un club de Brasil, lo que hace poco probable su arribo a la Ribera.

image

También fue acercado Antonio “Tony” Sanabria, delantero paraguayo de 29 años que juega en el Cremonese de Italia y es titular en la selección de Paraguay. Tiene un valor de mercado cercano a los 3 millones de dólares. Por ahora, solo hubo contactos informales y ninguna gestión concreta por parte de Boca.

image

El último nombre es Kevin Serna, extremo colombiano de Fluminense. Fue ofrecido como alternativa tras la caída de Hinestroza. En la última temporada con el Flu disputó 67 partidos, convirtió 13 goles y aportó 8 asistencias. Hoy aparece como una opción en análisis.

image

Boca enfrenta una situación límite en ataque y el tiempo apremia. Con el debut a la vuelta de la esquina, la dirigencia deberá decidir si avanza por alguno de estos nombres o apuesta a una solución interna para atravesar un comienzo de torneo marcado por las urgencias.