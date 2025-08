Tras el accidente de Colapinto, se reveló el motivo de la falla en boxes del GP de Hungría

Estas demoras no solo perjudicaron su performance, sino que también dejaron en evidencia un fallo técnico puntual en su vehículo.

Cuál fue el motivo del fallo en boxes

Alpine inició una investigación interna para determinar qué falló durante las paradas de Colapinto. Según pudo averiguar el diario Olé, el problema se originó en la pistola de rueda (wheel gun) utilizada para ajustar el neumático trasero izquierdo del auto. En ambas ocasiones, esa herramienta presentó una falla.

No se trató de un error humano, ya que la pistola, que funciona de forma automatizada y envía una señal lumínica cuando la tuerca está ajustada correctamente, no respondió como debía. Esa luz LED, que suele ponerse en verde para indicar al mecánico que puede retirarse y permitir la salida del piloto, no se activó por un error de software. Esto generó confusión, demoras y un impacto directo en el resultado.

Por qué la falla solo afectó al auto de Colapinto

El equipo explicó que cada auto es atendido por un grupo específico de mecánicos con herramientas asignadas. La pistola defectuosa se utilizó únicamente con el monoplaza de Colapinto, mientras que el auto de su compañero Pierre Gasly no presentó problemas porque contaba con otra pistola en condiciones.

Además, el hecho de que los autos no ingresaran juntos al box evitó que se detectara el problema con antelación, ya que no se llegó a realizar una rotación de herramientas entre autos.

Un fin de semana para el olvido

La carrera de Colapinto ya se había complicado desde la largada, donde cayó del 14° al 18° lugar en apenas dos curvas. Las demoras en boxes terminaron por sepultar cualquier posibilidad de sumar puntos. La posterior revelación del problema técnico y el accidente en las pruebas con Pirelli cerraron un paso por Hungría con más contratiempos que certezas.

Ahora, con su estado de salud confirmado como estable tras el accidente, Colapinto buscará dejar atrás este capítulo y enfocarse en lo que viene. Tanto él como Alpine saben que la competitividad del auto aún no está al nivel esperado, y cada detalle —como una pistola defectuosa— puede hacer una diferencia crucial.