Tras la salida de Walter Samuel, los candidatos que podrían sumarse al cuerpo técnico de la Selección Argentina

Dentro de esa estructura, varios nombres surgen como alternativas naturales para una eventual convocatoria a futuro:

Diego Placente: actual entrenador de los seleccionados Sub 17 y Sub 20, es una de las piezas centrales del proyecto formativo y mantiene un vínculo laboral directo con el cuerpo técnico de la Mayor. Su profundo conocimiento de los futbolistas jóvenes que vienen pidiendo pista lo posiciona como una opción lógica.

Facundo Quiroga y Ariel Garcé: colaboradores directos de Placente en las categorías formativas, integran un equipo de trabajo en contacto permanente con la Selección Mayor y comparten los criterios futbolísticos que impulsa Scaloni.

Claudio Gugnali: entrenador de la Sub 20 del ascenso, cuya labor está enfocada en el seguimiento y la captación de talentos en las distintas divisionales del fútbol argentino para ampliar el universo de jugadores seleccionables.

Enrique Cesana: recientemente asumido como coordinador de las selecciones juveniles en reemplazo de Bernardo Romeo, cumple un rol estratégico para articular el funcionamiento de las distintas categorías y facilitar el nexo con la Selección Mayor.

Cómo será la transición del cuerpo técnico de la Selección argentina hacia 2030

Por el momento, la decisión de Lionel Scaloni pasa por afrontar una transición sin apuros ni sobresaltos. La hoja de ruta inmediata contempla continuar trabajando con Pablo Aimar y Roberto Ayala como principales laderos en el banco de suplentes, sin designar un reemplazante directo para ocupar el lugar vacante que dejará Samuel.

Si bien no existen nombres confirmados ni una determinación tomada respecto a futuras incorporaciones, el mensaje del entrenador dejó en claro que la estructura juvenil de la AFA funcionará como principal fuente de recursos humanos si el proyecto así lo requiere. De este modo, el recambio de la Selección argentina tras el cierre de la era de los históricos campeones no solo se dará dentro del terreno de juego, sino también detrás de escena en un cuerpo técnico que inicia una nueva etapa.