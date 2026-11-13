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Tras la salida de Walter Samuel, los candidatos que podrían sumarse al cuerpo técnico de la Selección Argentina

Tras confirmarse la partida de Walter Samuel para 2027, Lionel Scaloni descartó un reemplazo inmediato pero miró hacia las juveniles.

Walter Samuel y Lionel Scaloni 

Walter Samuel y Lionel Scaloni 

La salida de Walter Samuel de la Selección Argentina abrió un interrogante inevitable en torno a la conformación futura del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. En la misma conferencia de prensa en la que oficializó su continuidad al frente de la Albiceleste hasta el Mundial 2030, el entrenador anunció que su histórico ayudante de campo dejará el cargo a partir de 2027 para lanzar su carrera como director técnico principal.

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Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

El conductor de Pujato no ocultó su afecto personal y profesional por el exmarcador central, con quien compartió los momentos más gloriosos del ciclo en el seleccionado nacional: “Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo”, manifestó Scaloni al despedirlo públicamente y desearle éxito en su nuevo desafío profesional.

Pese al peso específico que tenía el "Muro" dentro del grupo de trabajo diario, su partida no generará modificaciones inmediatas en el organigrama. Consultado sobre la posibilidad de incorporar a un nuevo asistente en el corto plazo, Scaloni fue categórico al descartar movimientos urgentes: “En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos”. No obstante, en la misma respuesta dejó entrever hacia dónde apuntará en caso de necesitar refuerzos más adelante: “Tenemos gente en juveniles que nos podría dar una mano. Eso sería a futuro”.

Quiénes son los entrenadores de las juveniles que aparecen en el radar de Lionel Scaloni

La declaración del técnico puso el foco directamente sobre la estructura formativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un área que trabaja de manera articulada con la Selección Mayor y cuyos integrantes conocen al detalle la metodología del cuerpo técnico. Recurrir a profesionales de ese espacio permitiría sostener una línea de continuidad futbolística sin alterar la dinámica interna del grupo.

Dentro de esa estructura, varios nombres surgen como alternativas naturales para una eventual convocatoria a futuro:

  • Diego Placente: actual entrenador de los seleccionados Sub 17 y Sub 20, es una de las piezas centrales del proyecto formativo y mantiene un vínculo laboral directo con el cuerpo técnico de la Mayor. Su profundo conocimiento de los futbolistas jóvenes que vienen pidiendo pista lo posiciona como una opción lógica.

  • Facundo Quiroga y Ariel Garcé: colaboradores directos de Placente en las categorías formativas, integran un equipo de trabajo en contacto permanente con la Selección Mayor y comparten los criterios futbolísticos que impulsa Scaloni.

  • Claudio Gugnali: entrenador de la Sub 20 del ascenso, cuya labor está enfocada en el seguimiento y la captación de talentos en las distintas divisionales del fútbol argentino para ampliar el universo de jugadores seleccionables.

  • Enrique Cesana: recientemente asumido como coordinador de las selecciones juveniles en reemplazo de Bernardo Romeo, cumple un rol estratégico para articular el funcionamiento de las distintas categorías y facilitar el nexo con la Selección Mayor.

Cómo será la transición del cuerpo técnico de la Selección argentina hacia 2030

Por el momento, la decisión de Lionel Scaloni pasa por afrontar una transición sin apuros ni sobresaltos. La hoja de ruta inmediata contempla continuar trabajando con Pablo Aimar y Roberto Ayala como principales laderos en el banco de suplentes, sin designar un reemplazante directo para ocupar el lugar vacante que dejará Samuel.

Si bien no existen nombres confirmados ni una determinación tomada respecto a futuras incorporaciones, el mensaje del entrenador dejó en claro que la estructura juvenil de la AFA funcionará como principal fuente de recursos humanos si el proyecto así lo requiere. De este modo, el recambio de la Selección argentina tras el cierre de la era de los históricos campeones no solo se dará dentro del terreno de juego, sino también detrás de escena en un cuerpo técnico que inicia una nueva etapa.

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