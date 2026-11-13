Estados Unidos anunció la reapertura del espacio aéreo tras suspender los vuelos por más de cuatro horas

En ese sentido, recordó que el Congreso asignó el año pasado 12.500 millones de dólares para iniciar la modernización del sistema, con mejoras en instalaciones y redes de comunicaciones. Además, indicó que solicitó otros 30.000 millones de dólares para continuar con el proyecto.

Por qué suspendieron los vuelos en Estados Unidos

La medida había sido dispuesta por la Administración Federal de Aviación ante lo que calificó como "circunstancias extraordinarias". La decisión permitió que los aviones que ya estaban en vuelo aterrizaran, pero impidió temporalmente los despegues en los aeropuertos del país.

El objetivo fue evitar riesgos mientras los equipos técnicos trabajaban para identificar el origen de la falla y restablecer las comunicaciones entre los centros de control aéreo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la paralización de las operaciones se realizó "por precaución" y afirmó que "en ningún momento hubo vidas en peligro".

También descartó que el incidente estuviera relacionado con las interrupciones del servicio de Microsoft Outlook registradas desde el día anterior.

Qué pasa con los vuelos internacionales

La suspensión también generó incertidumbre entre los pasajeros que tenían previsto viajar hacia Estados Unidos o realizar conexiones en sus principales aeropuertos.

ORDENARON CANCELAR TODOS LOS VUELOS EN ESTADOS UNIDOS

Aunque la reapertura del espacio aéreo permite retomar las operaciones, las autoridades advirtieron que las demoras podrían continuar durante las próximas horas. Por eso, recomendaron verificar el estado de cada vuelo directamente con las compañías aéreas antes de dirigirse a los aeropuertos.

Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas de aviación más transitados del mundo. Según los datos de la FAA, gestiona un promedio de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas, una dimensión que explica el impacto que puede provocar una falla en su infraestructura de control.