La análisis de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay: "Hay..."

Al evaluar el desarrollo del clásico rioplatense, el entrenador reconoció la jerarquía del conjunto charrúa pero remarcó la iniciativa que asumió la Albiceleste durante los noventa minutos: “El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo”. En esa misma línea, subrayó el planteo del visitante: “Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar. Uruguay es una buena selección, y le hace partido a las potencias. Por eso es lindo jugar contra ellos”.