La análisis de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay: "Hay..."

Luego de la derrota de la Selección Argentina por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni analizó en conferencia de prensa el rendimiento del equipo en el inicio de una nueva etapa. Lejos de dramatizar por el marcador adverso, el director técnico valoró el funcionamiento general del plantel y destacó la importancia de darles rodaje a los futbolistas más jóvenes: “Más allá del resultado final, el partido deja cosas buenas para analizar. Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando”.