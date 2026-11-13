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La análisis de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay: "Hay..."

Tras la caída 2-1 ante Uruguay, Lionel Scaloni valoró la entrega de los jóvenes y adelantó que habrá cambios para el partido del martes.

Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

Luego de la derrota de la Selección Argentina por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni analizó en conferencia de prensa el rendimiento del equipo en el inicio de una nueva etapa. Lejos de dramatizar por el marcador adverso, el director técnico valoró el funcionamiento general del plantel y destacó la importancia de darles rodaje a los futbolistas más jóvenes: “Más allá del resultado final, el partido deja cosas buenas para analizar. Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando”.

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Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

Al evaluar el desarrollo del clásico rioplatense, el entrenador reconoció la jerarquía del conjunto charrúa pero remarcó la iniciativa que asumió la Albiceleste durante los noventa minutos: “El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo”. En esa misma línea, subrayó el planteo del visitante: “Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar. Uruguay es una buena selección, y le hace partido a las potencias. Por eso es lindo jugar contra ellos”.

Sobre el trámite del juego y la falta de eficacia en los metros finales, Scaloni detalló: “Creo que en el primer tiempo no se pudieron concretar algunas chances, y en el segundo tiempo el equipo se puso más en campo rival, quizá por el ímpetu de ir abajo. En líneas generales creo que se jugó bien, pero hay que felicitar al rival”. Además, destacó el proceso de ensamblaje que atraviesa esta nueva camada: “Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes”.

Qué adelantó Lionel Scaloni sobre la formación del próximo martes

De cara al segundo amistoso de la fecha FIFA, el técnico anticipó que realizará variantes sin perder la base necesaria para consolidar el funcionamiento colectivo: “Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos”.

Por último, el DT se refirió al respaldo del público en esta etapa de recambio y dejó un mensaje de confianza sobre el potencial del plantel: “No tengo dudas de que la gente va a apoyar. Nosotros tenemos que demostrar que el equipo está para devolver esa confianza. Hay material para seguir y representar el juego de Argentina”.

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