La contundente respuesta de Maxi López luego de que Martín Migueles lo involucrara en la pelea con Icardi

La mención al exfutbolista no pasó inadvertida y rápidamente surgió la pregunta sobre cómo había tomado que su nombre apareciera en medio de semejante enfrentamiento.

Este jueves, un cronista de SQP, el programa de América, fue a buscar a Maxi López para conocer su reacción. Sin embargo, el exdelantero eligió una postura distante y dejó en claro que no piensa involucrarse en los problemas que atraviesan su expareja y Mauro Icardi.

"No voy a hablar del tema porque no la estoy acompañando, no sé la interna, así que me tengo afuera de todo", respondió cuando le consultaron por el episodio.

Lejos de profundizar en la polémica, López insistió en que actualmente está concentrado en su propia vida y en su familia. Cuando volvieron a preguntarle por el video en el que Migueles lo menciona, fue todavía más contundente.

"No hablo... Chicos, estoy concentrado en mi familia, en mis cosas; obviamente, los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos, así que nada", expresó.

Pero hubo otra frase que llamó la atención del móvil. Ante la insistencia de los periodistas, el exfutbolista reconoció que pocas situaciones logran sorprenderlo y volvió a marcar distancia del conflicto.

"Hay pocas cosas que me sorprenden. Me mantengo al margen porque me parece que son cosas que tienen que resolver las otras personas", sostuvo.

De esta manera, Maxi López evitó responder directamente a la provocación y dejó en claro que no tiene intención de quedar atrapado en la nueva disputa entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Martín Migueles.

Mientras tanto, el conflicto también avanzó en el terreno judicial. Mauro Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre para dar su versión de los hechos, luego del allanamiento realizado en su vivienda de Nordelta por la denuncia de Wanda Nara.

A la salida, su abogado, Francisco Oneto, explicó que el futbolista negó que hubiera existido un episodio de violencia y presentó su propia versión de lo ocurrido.

"Declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos de lo que ocurrió esa noche", señaló el letrado en diálogo con Puro Show, por eltrece.

Según explicó Oneto, Icardi sostuvo que el conflicto se originó por una discusión relacionada con una salida que quería realizar su hija.

"Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada, que ese día no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó y se armó toda la discusión por eso", detalló.

Además, el abogado confirmó que durante la presentación judicial se entregaron elementos para respaldar la versión del delantero.

"Se aportó una cierta cantidad de evidencias, videos y demás", indicó.

Así, mientras la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando capítulos, Maxi López eligió no entrar en la pelea, pese a que su nombre quedó involucrado en una de las frases más comentadas del enfrentamiento.