El papa León XIV volvió a Chiclayo y emocionó a una multitud: el mensaje que dejó sobre su salud

El Pontífice agradeció las oraciones por su recuperación y cuestionó los riesgos de la tecnología. (Foto: Reuters)

La ciudad, de más de 600.000 habitantes, se transformó en un escenario de celebración. Las fachadas de viviendas y comercios aparecieron decoradas con banderas peruanas y del Vaticano, fotografías del Papa y siluetas de tamaño real con su imagen. León XIV recorrió aproximadamente 15 kilómetros hasta llegar a las Pampas de Pimentel, atravesando barrios humildes donde desarrolló buena parte de su trabajo pastoral.

Durante los últimos metros, el Pontífice avanzó a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que lo esperaban bajo un sol intenso. La multitud respondió con aplausos, gritos y muestras de afecto.

Para muchos habitantes de Chiclayo, no se trató solamente de recibir al líder de la Iglesia católica, sino de reencontrarse con un hombre que formó parte de su vida cotidiana durante años. El calor sofocante no impidió que miles de familias permanecieran durante horas a la espera de su llegada.

El papa León XIV habló sobre su salud y agradeció las oraciones

Uno de los momentos más emotivos de la misa se produjo cuando León XIV hizo referencia a los problemas de salud que atravesó recientemente y agradeció el acompañamiento de los fieles. "Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", expresó durante la homilía.

Luego, dedicó unas palabras especiales a quienes rezaron por él después de que se conociera su diagnóstico de un tumor maligno. El Pontífice agradeció "el cariño, apoyo y oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando".

Sus palabras fueron especialmente significativas para los habitantes de Chiclayo, donde la noticia de su enfermedad había provocado una profunda preocupación. El regreso también representó una oportunidad para agradecer personalmente el apoyo recibido durante su recuperación.

Durante su homilía, el Papa también abordó uno de los desafíos que considera más importantes para la Iglesia: la dificultad de transmitir la religión de padres a hijos. "En algunas regiones del mundo, esta transmisión se ha interrumpido casi por completo", advirtió.

El Pontífice señaló que la indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo representan obstáculos que las comunidades cristianas deben afrontar. "Esta situación exige de todos nosotros el valor de asumir nuevos desafíos", sostuvo.

El fuerte mensaje del Papa contra los riesgos de la tecnología

Después de la celebración religiosa, León XIV visitó una capilla dedicada a san Óscar Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 mientras celebraba misa. Posteriormente, se trasladó a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde mantuvo un encuentro con estudiantes y docentes.

Allí pronunció uno de los discursos más contundentes de su visita, centrado en los riesgos de un desarrollo tecnológico que prioriza la eficiencia por encima de las personas. "El riesgo más letal es el de la sumisión al paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, teniendo como valor supremo la eficiencia", advirtió.

El Papa cuestionó la idea de que todos los avances tecnológicos sean necesariamente positivos y sostuvo que detrás de su desarrollo pueden existir intereses económicos y políticos. "La tecnología, queridos amigos, no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla", expresó.

León XIV visitó la capilla Oscar Arnulfo Romero en Chiclayo. (Foto: REUTERS)

En ese sentido, pidió a los universitarios que desarrollen una mirada crítica sobre las nuevas herramientas y sus consecuencias sociales. "Busquen siempre aquella sabiduría que ni las máquinas ni los programas informáticos pueden tener", reclamó.

La historia del papa León XIV y su vínculo con Chiclayo

La relación entre Robert Prevost y Chiclayo comenzó mucho antes de su elección como Papa. Durante más de una década desarrolló tareas misioneras en Perú y posteriormente fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, cuando el papa Francisco lo convocó a Roma.

Su trabajo pastoral estuvo marcado por una presencia constante en las comunidades más vulnerables de la región. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante las inundaciones de 2017, cuando fue visto recorriendo zonas anegadas con botas de goma para asistir a las familias damnificadas.

Durante la pandemia de coronavirus, también impulsó iniciativas para mejorar la atención sanitaria, entre ellas la instalación de una planta productora de oxígeno destinada a pacientes con COVID-19.

Cómo sigue la visita del papa León XIV a Perú

Después de su paso por Chiclayo, León XIV tiene previsto continuar su recorrido por territorio peruano durante el fin de semana. Entre las próximas actividades figura una visita a la región amazónica, donde mantendrá encuentros con comunidades indígenas afectadas por las consecuencias ambientales y sociales de la minería ilegal.

También está programada una visita a Cusco, ubicada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. La actividad genera especial atención debido a la reciente intervención médica del Pontífice y a las exigencias físicas que implica permanecer a gran altura.