La autocrítica de Julián Álvarez tras la caída de la Selección Argentina ante Uruguay: "Es una..."

Asimismo, Álvarez abordó de manera directa el desafío que implica afrontar el recambio generacional tras los retiros de referentes históricos del ciclo como Lionel Messi y Nicolás Otamendi, respaldando la continuidad de Lionel Scaloni al frente del grupo: “Lo dijo el entrenador. Se fueron algunos jugadores como Ota, Leo, con todo lo que eso significa. Pero estamos acá nosotros, seguimos de la misma forma, representando esta camiseta como nos han enseñado ellos. El entrenador sigue con nosotros. Vamos a seguir trabajando y vamos por más”.

Por último, el goleador explicó cuál es el rol que asumen quienes llevan más tiempo en el plantel para guiar a las nuevas incorporaciones en este proceso de transición: “Nosotros aprendimos, crecimos durante estos años con esa gente que le dio tanto a la Selección, que tuvo tanta trayectoria. Pasaron momentos muy difíciles también. Tratamos de copiar eso, predicar con el ejemplo. A los más chicos, seguir por ese camino, que nos fue muy bien. Hay que seguir por esa línea”.