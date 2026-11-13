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La autocrítica de Julián Álvarez tras la caída de la Selección Argentina ante Uruguay: "Es una..."

Autor del gol argentino en la derrota 2-1 ante Uruguay, Julián Álvarez analizó el inicio de la nueva etapa sin Messi ni Otamendi.

Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

En el inicio oficial de la etapa posterior al retiro de Lionel Messi, Julián Álvarez volvió a hacerse presente en el marcador para la Selección Argentina. El delantero del Atlético de Madrid anotó el gol del descuento en la caída por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera y, finalizado el encuentro amistoso, dejó un mensaje marcado por la autocrítica y la proyección hacia el futuro del equipo: “Siempre hay cosas por mejorar, es una nueva era”.

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Lionel Scaloni. 

El combinado nacional atravesaba un pasaje adverso en el estadio de Boca Juniors: caía por 2-0 y sufría frente al planteo del equipo conducido por Diego Forlán. Sin embargo, la reacción albiceleste logró vulnerar el arco defendido por Cristopher Fiermarin a los 28 minutos del segundo tiempo. La acción nació por el sector izquierdo, donde Gianluca Prestianni recibió sobre el borde del área, encaró y lanzó un centro preciso que la "Araña" empujó con su pie diestro para colocar la pelota contra el palo y establecer el 1-2 definitivo.

Para el atacante cordobés —quien todavía busca reencontrarse con su mejor versión futbolística en el Atlético de Madrid tras la tensión vivida con el Barcelona durante el mercado de pases—, el tanto significó cortar una breve sequía con el seleccionado. Su última conquista se había registrado el pasado 3 de octubre, en la goleada por 7-0 frente a Burkina Faso en el Monumental. Con esta nueva anotación en el clásico rioplatense, Álvarez alcanzó los 17 goles con la camiseta de la Selección Argentina, reafirmando su peso ofensivo desde su irrupción como una de las revelaciones del título mundial en Qatar 2022. En paralelo, Prestianni sumó una nueva asistencia en el equipo mayor, prolongando el buen nivel exhibido en octubre ante Burkina Faso, donde había aportado un gol y una habilitación.

Qué dijo Julián Álvarez sobre la derrota ante Uruguay y el recambio tras las salidas de Messi y Otamendi

Tras el pitazo final en La Bombonera, el delantero reconoció el malestar del plantel por el resultado adverso en el clásico, aunque rescató aspectos positivos del funcionamiento colectivo: “Terminamos con bronca. Era un partido importante, queríamos ganarlo. Más allá del resultado, hicimos buenas cosas. Siempre hay cosas por mejorar. Hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Tenemos otro partido más. Es una nueva era, con muchos chicos jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para seguir con el legado que dejaron los otros”.

Asimismo, Álvarez abordó de manera directa el desafío que implica afrontar el recambio generacional tras los retiros de referentes históricos del ciclo como Lionel Messi y Nicolás Otamendi, respaldando la continuidad de Lionel Scaloni al frente del grupo: “Lo dijo el entrenador. Se fueron algunos jugadores como Ota, Leo, con todo lo que eso significa. Pero estamos acá nosotros, seguimos de la misma forma, representando esta camiseta como nos han enseñado ellos. El entrenador sigue con nosotros. Vamos a seguir trabajando y vamos por más”.

Por último, el goleador explicó cuál es el rol que asumen quienes llevan más tiempo en el plantel para guiar a las nuevas incorporaciones en este proceso de transición: “Nosotros aprendimos, crecimos durante estos años con esa gente que le dio tanto a la Selección, que tuvo tanta trayectoria. Pasaron momentos muy difíciles también. Tratamos de copiar eso, predicar con el ejemplo. A los más chicos, seguir por ese camino, que nos fue muy bien. Hay que seguir por esa línea”.

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