Laura Ubfal expuso el fuerte motivo de su ausencia en Gran Hermano: "El tema de..."

Por qué le hicieron una carta documento a Laura Ubfal

En La Linterna (Bondi Live), Laura Ubfal sorprendió al revelar que recibió una carta documento de parte de una participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) Si bien la periodista no quiso revelar su identidad, en las redes sociales comenzaron las especulaciones y uno de los nombres que más resonó fue el de Solange Abraham, debido a los reiterados cuestionamientos de Ubfal sobre su desempeño dentro de la casa.

La panelista contó que la carta documento estuvo relacionada con sus comentarios sobre la jugadora y cuestionó que una participante que continúa dentro del reality haya decidido iniciar acciones legales mientras se encuentra expuesta públicamente por el propio formato del programa.

“Si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo”, sostuvo Ubfal, quien decidió no identificar a la protagonista y continuar con su análisis de Gran Hermano.