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Laura Ubfal expuso el fuerte motivo de su ausencia en Gran Hermano: "El tema de..."

Laura Ubfal habló después del escándalo que se generó por su ausencia en Gran Hermano, luego de que comenzaran a circular versiones sobre un supuesto apartamiento del programa.

7 ago 2026, 17:07
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Luego del escándalo que se generó por la ausencia de Laura Ubfal en el panel de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y su reemplazo por Marisa Brel, la propia panelista decidió hablar al respecto y aclarar qué ocurrió. En medio de las versiones que indicaban que había sido apartada directamente por la producción, incluso por pedido de Santiago del Moro, Ubfal explicó los motivos de su ausencia.

Durante su programa La Linterna, que conduce por Bondi Live, la periodista se refirió a la polémica y negó haber sido suspendida o desvinculada del ciclo de Telefe. “No me suspendieron, no me echaron, no tenía la fuerza para ir ayer ”, explicó Ubfal, dejando en claro que su decisión de no presentarse estuvo relacionada con cómo se sentía en ese momento.

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El tema de Juanicar me afectó mucho, lo de su mamá. Roxana estuvo mal, hablé con él y está con ella. Estuvo realmente mal. Me solidaricé con esa mamá que sufre, porque hay mucho odio, hate, bronca. Poca gente sabe lo que sufren. Roxana se involucró demasiado, estaba enojada”, explicó cuál fue el motivo que la llevó a ausentarse del panel y se refirió a la situación de Juanicar y su mamá, Roxana.

Finalmente, Laura llevó tranquilidad sobre su continuidad en el reality y confirmó que volverá a ocupar su lugar en el panel: “Está todo bien. El domingo voy a ir. Solo que me gusta comprometerme con lo que siento. Gran Hermano tiene una producción fabulosa, hacen uno de los mejores programas de la tele. Por algo es Martín Fierro de Oro, para Santi también. Hay cosas con las que puedo estar de acuerdo y con otras no, pero tengo la camiseta puesta ”.

Por qué le hicieron una carta documento a Laura Ubfal

En La Linterna (Bondi Live), Laura Ubfal sorprendió al revelar que recibió una carta documento de parte de una participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) Si bien la periodista no quiso revelar su identidad, en las redes sociales comenzaron las especulaciones y uno de los nombres que más resonó fue el de Solange Abraham, debido a los reiterados cuestionamientos de Ubfal sobre su desempeño dentro de la casa.

La panelista contó que la carta documento estuvo relacionada con sus comentarios sobre la jugadora y cuestionó que una participante que continúa dentro del reality haya decidido iniciar acciones legales mientras se encuentra expuesta públicamente por el propio formato del programa.

Si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo”, sostuvo Ubfal, quien decidió no identificar a la protagonista y continuar con su análisis de Gran Hermano.

     

 

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