Laura Ubfal liquidó a Marisa Brel tras su regreso a Gran Hermano: "Se llevó las migajas".

¿Laura Ubfal se va de Gran Hermano?

Laura Ubfal generó revuelo en Bondi Live al dejar entrever su malestar por la situación de Solange Abraham dentro de Gran Hermano y deslizó la posibilidad de dar un paso al costado: "Me está costando mucho seguir adelante con este Gran Hermano, es mi realidad", expresó, aunque aclaró que su incomodidad no busca poner a todo el panel en su contra.

dAdemás, la panelista sorprendió al revelar que recibió una carta documento de parte de una jugadora que continúa dentro de la casa, sin dar precisiones sobre su identidad, aunque muchos seguidores especularon con que se trataría de la propia Solange Abraham por los cuestionamientos que Ubfal viene realizando sobre su desempeño en el juego.