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Laura Ubfal liquidó a Marisa Brel tras su regreso a Gran Hermano: "Se llevó las migajas"

Laura Ubfal confirmó que seguirá como panelista de Gran Hermano y no se guardó nada al hablar de Marisa Brel, quien ocupó su silla en el debate en su ausencia.

7 ago 2026, 17:24
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Laura Ubfal liquidó a Marisa Brel tras su regreso a Gran Hermano: Se llevó las migajas.

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Laura Ubfal liquidó a Marisa Brel tras su regreso a Gran Hermano: "Se llevó las migajas".

Laura Ubfal quedó envuelta en una fuerte controversia luego de ausentarse del debate de Gran Hermano (Telefe), en medio de versiones sobre una supuesta suspensión y de un cruce con Marisa Brel, quien ocupó su lugar en el programa y celebró públicamente haber sido convocada para reemplazarla, además de lanzar duras críticas contra Ubfal.

En diálogo con Bondi Live, la periodista salió a aclarar la situación y fue tajante sobre su continuidad: "No me suspendieron, no me echaron. El domingo voy a estar en el programa".

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Consultada por la llegada de Brel como su reemplazo, Ubfal evitó profundizar en la histórica pelea que mantienen desde hace años, aunque no se privó de dejar una frase filosa: "No voy a decir que me puso feliz que llamaran a Brel, pero si ellos consideraron que era la persona que tenían que llamar, ya está".

La definición más picante llegó al cierre de su descargo, cuando lanzó una ironía cargada de sarcasmo hacia su histórica rival: "Se llevó las migajas chicos, ya fue. Que se vaya de viaje y que sea feliz", cerró Ubfal, dejando en claro que el enfrentamiento entre ambas está lejos de haber terminado.

¿Laura Ubfal se va de Gran Hermano?

Laura Ubfal generó revuelo en Bondi Live al dejar entrever su malestar por la situación de Solange Abraham dentro de Gran Hermano y deslizó la posibilidad de dar un paso al costado: "Me está costando mucho seguir adelante con este Gran Hermano, es mi realidad", expresó, aunque aclaró que su incomodidad no busca poner a todo el panel en su contra.

dAdemás, la panelista sorprendió al revelar que recibió una carta documento de parte de una jugadora que continúa dentro de la casa, sin dar precisiones sobre su identidad, aunque muchos seguidores especularon con que se trataría de la propia Solange Abraham por los cuestionamientos que Ubfal viene realizando sobre su desempeño en el juego.

     

 

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