En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
AFA
Fútbol
HISTÓRICO

Tras una dura pelea judicial, un club argentino volverá a competir en la AFA luego de tres décadas

El club, recordado por su paso en los Torneos Nacionales de los ’80 y por derrotar a la Unión Soviética en un histórico amistoso, consiguió la licencia para jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Loma Negra

Loma Negra

El fútbol argentino recupera a un viejo conocido. El Club Social y Deportivo Loma Negra, institución emblemática de Olavarría, confirmó que participará del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, la cuarta categoría del fútbol nacional. La noticia representa el regreso del club a las competencias de AFA después de 33 años, tras recibir la licencia deportiva otorgada por el Consejo Federal.

Leé también Mano dura: noqueó a un rival y la AFA le aplicó un castigo ejemplar
mano dura: noqueo a un rival y la afa le aplico un castigo ejemplar
image

La vuelta del “Celeste” genera gran expectativa no solo en Olavarría, sino también en el mundo del fútbol argentino, donde Loma Negra dejó una huella en la década de 1980, cuando compitió frente a los equipos más grandes del país.

Qué dijeron los dirigentes y protagonistas del regreso

Gaspar Verna, referente de la Subcomisión de Fútbol, expresó su emoción en diálogo con TyC Sports: “La noticia fue una gran emoción. Los más jóvenes no vivimos la época gloriosa del club, pero sí somos conscientes de lo que representa a nivel nacional el peso de nuestra historia. Estamos muy agradecidos con todos los que colaboraron en las gestiones para que esto sea posible”.

El dirigente destacó que el regreso no es un capricho, sino parte de un proyecto integral que busca devolverle protagonismo a la institución. “Necesitamos el apoyo de todos para que esto salga de la mejor manera posible”, agregó.

El entrenador del equipo, Nicolás Rosales, también subrayó la importancia del momento: “Es algo histórico, jugar un Regional con Loma Negra después de más de 30 años es hermoso. Hay mucho entusiasmo por parte del pueblo, el club y la gente. Tenemos que trabajar con la seriedad y el compromiso que se necesita para llevar a Loma a lo más alto”.

Cuál es la historia de Loma Negra en el fútbol argentino

El Club Social y Deportivo Loma Negra nació en 1929, pero alcanzó su auge en los años ’80 gracias al apoyo económico de Amalia Lacroze de Fortabat, viuda de Alfredo Fortabat y heredera de la cementera Loma Negra.

Bajo su financiamiento, el equipo disputó los Torneos Nacionales de 1981 y 1983, enfrentándose a River, Boca e Independiente, entre otros gigantes del fútbol argentino. Además, quedó en la memoria por haber derrotado a la Unión Soviética en un amistoso disputado en Olavarría en 1982, cortando el invicto de la selección europea en plena gira.

¿Qué desafíos enfrenta el club en la actualidad?

El regreso deportivo coincide con un momento delicado en lo institucional. Loma Negra atraviesa un juicio millonario por el despido de dos trabajadores, un conflicto que amenaza su estabilidad financiera y que podría poner en riesgo su continuidad.

A pesar de esa situación, dirigentes, jugadores e hinchas coinciden en que el regreso a la órbita de AFA puede ser un impulso clave para sostener viva a la institución, recuperar identidad y volver a poner a Olavarría en el mapa futbolístico del país.

Con el Regional Amateur 2025/26 en el horizonte, Loma Negra busca revivir una historia que parecía lejana y que ahora tiene la oportunidad de escribirse otra vez, tres décadas después de su última participación oficial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AFA Fútbol
Notas relacionadas
La inesperada decisión de la AFA que sacude a los clubes del fútbol argentino
Bullrich se metió en la pelea de Francos con el tesorero de la AFA: "No hay vuelta al fútbol visitante con..."
Colapinto chocó en la clasificación y quedó afuera: en qué posición largará este domingo en el GP de Azerbaiyán

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar