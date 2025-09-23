Tras una dura pelea judicial, un club argentino volverá a competir en la AFA luego de tres décadas

El dirigente destacó que el regreso no es un capricho, sino parte de un proyecto integral que busca devolverle protagonismo a la institución. “Necesitamos el apoyo de todos para que esto salga de la mejor manera posible”, agregó.

El entrenador del equipo, Nicolás Rosales, también subrayó la importancia del momento: “Es algo histórico, jugar un Regional con Loma Negra después de más de 30 años es hermoso. Hay mucho entusiasmo por parte del pueblo, el club y la gente. Tenemos que trabajar con la seriedad y el compromiso que se necesita para llevar a Loma a lo más alto”.

Cuál es la historia de Loma Negra en el fútbol argentino

El Club Social y Deportivo Loma Negra nació en 1929, pero alcanzó su auge en los años ’80 gracias al apoyo económico de Amalia Lacroze de Fortabat, viuda de Alfredo Fortabat y heredera de la cementera Loma Negra.

Bajo su financiamiento, el equipo disputó los Torneos Nacionales de 1981 y 1983, enfrentándose a River, Boca e Independiente, entre otros gigantes del fútbol argentino. Además, quedó en la memoria por haber derrotado a la Unión Soviética en un amistoso disputado en Olavarría en 1982, cortando el invicto de la selección europea en plena gira.

¿Qué desafíos enfrenta el club en la actualidad?

El regreso deportivo coincide con un momento delicado en lo institucional. Loma Negra atraviesa un juicio millonario por el despido de dos trabajadores, un conflicto que amenaza su estabilidad financiera y que podría poner en riesgo su continuidad.

A pesar de esa situación, dirigentes, jugadores e hinchas coinciden en que el regreso a la órbita de AFA puede ser un impulso clave para sostener viva a la institución, recuperar identidad y volver a poner a Olavarría en el mapa futbolístico del país.

Con el Regional Amateur 2025/26 en el horizonte, Loma Negra busca revivir una historia que parecía lejana y que ahora tiene la oportunidad de escribirse otra vez, tres décadas después de su última participación oficial.