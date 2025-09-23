Créditos para jubilados de ANSES: las dos opciones para pedir un préstamo de $800.000

En síntesis, el acceso está limitado a quienes mantienen un historial crediticio favorable y no tienen compromisos de deuda impagos.

Cómo pedir el crédito para jubilados de ANSES en Banco Provincia

El trámite puede realizarse de dos formas:

100% online Descargar la app BIP Móvil . Activar el token de seguridad para validar la identidad. Ingresar al homebanking y seleccionar la opción “Préstamos personales”. La acreditación se concreta en 24 horas .

En sucursal bancaria Solicitar un turno previo a través de la web del Banco Provincia. Presentar la documentación requerida y confirmar la operación. En este caso, la acreditación es instantánea .



El crédito de $800.000 aparece como una alternativa atractiva para jubilados y beneficiarios de ANSES. La gestión online representa una ventaja significativa, especialmente para quienes buscan evitar trámites presenciales.