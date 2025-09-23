Créditos para jubilados de ANSES: las dos opciones para pedir un préstamo de $800.000

En síntesis, el acceso está limitado a quienes mantienen un historial crediticio favorable y no tienen compromisos de deuda impagos.
Cómo pedir el crédito para jubilados de ANSES en Banco Provincia
El trámite puede realizarse de dos formas:
-
100% online
-
Descargar la app BIP Móvil.
-
Activar el token de seguridad para validar la identidad.
-
Ingresar al homebanking y seleccionar la opción “Préstamos personales”.
-
La acreditación se concreta en 24 horas.
-
En sucursal bancaria
-
Solicitar un turno previo a través de la web del Banco Provincia.
-
Presentar la documentación requerida y confirmar la operación.
-
En este caso, la acreditación es instantánea.
El crédito de $800.000 aparece como una alternativa atractiva para jubilados y beneficiarios de ANSES. La gestión online representa una ventaja significativa, especialmente para quienes buscan evitar trámites presenciales.