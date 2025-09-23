En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Créditos
Oportunidad

Créditos para jubilados de ANSES: las dos opciones para pedir un préstamo de $800.000

Se trata de una de las posibilidades de acceder a financiamientos. Cuáles son los requisitos y de qué modo se pueden solicitar.

Las dos opciones para que los jubilados puedan pedir un préstamo de $800.000 (Foto: A24.com).

Después de que los créditos ANSES quedaran suspendidos, muchos jubilados comenzaron a buscar otras opciones para acceder a financiamiento. Una de las propuestas más destacadas llega desde el Banco Provincia, que en 2025 lanzó una línea de préstamos personales que se gestiona de forma rápida y con la posibilidad de solicitar montos elevados.

La doble suma extra que llega en octubre para la AUH de ANSES (Foto: archivo).

La particularidad de esta propuesta es que permite pedir hasta $50.000.000, aunque también se puede consultar por créditos de $800.000, una cifra más acorde a sus necesidades inmediatas.

Quiénes pueden pedir el crédito de $800.000 para jubilados de ANSES

El Banco Provincia estableció los requisitos para que jubilados y beneficiarios de ANSES accedan a préstamos. Las condiciones para solicitar el crédito son:

  • Monto máximo disponible: hasta $50.000.000.

  • Monto habitual para jubilados: alrededor de $800.000.

  • Tasa de interés fija: 79%.

  • Plazo de devolución: hasta 48 cuotas.

  • Condición clave: la cuota no podrá superar el 35% del ingreso neto del solicitante.

  • No registrar deudas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central.

  • No tener antecedentes negativos en Veraz ni en otras bases financieras.

En síntesis, el acceso está limitado a quienes mantienen un historial crediticio favorable y no tienen compromisos de deuda impagos.

jubilados créditos.jpg

Cómo pedir el crédito para jubilados de ANSES en Banco Provincia

El trámite puede realizarse de dos formas:

  • 100% online

    • Descargar la app BIP Móvil.

    • Activar el token de seguridad para validar la identidad.

    • Ingresar al homebanking y seleccionar la opción “Préstamos personales”.

    • La acreditación se concreta en 24 horas.

  • En sucursal bancaria

    • Solicitar un turno previo a través de la web del Banco Provincia.

    • Presentar la documentación requerida y confirmar la operación.

    • En este caso, la acreditación es instantánea.

El crédito de $800.000 aparece como una alternativa atractiva para jubilados y beneficiarios de ANSES. La gestión online representa una ventaja significativa, especialmente para quienes buscan evitar trámites presenciales.

