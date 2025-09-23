Horror en Zárate: un jubilado fue hallado asesinado de un tiro en la nuca y hay cuatro detenidos

Embed

Otros dos hombres fueron apresados como cómplices. Todos se negaron a declarar y cuentan con defensores oficiales.

Las cámaras, la clave de la investigación

El expediente judicial incluye seis videos privados que resultaron determinantes para imputar a los acusados. Allí se observa a los sospechosos reunidos en la casa de Moreno y Valentini, además del momento en que secuestran a De Francesco, lo trasladan en un Ford Focus gris sin patente trasera y luego regresan a su domicilio para intentar desvalijarlo.

El robo fue fallido: al ingresar al departamento de la víctima, se espantaron al escuchar ruidos en una vivienda contigua y escaparon. Llamativamente, los registros de cámaras públicas y domos municipales estuvieron ausentes en la investigación, lo que refuerza la hipótesis de que Moreno habría aprovechado su puesto en el COZ para evitar ser filmado en la ruta del crimen.

YO2EGO527BDADCQXQSLD2LFH64 Florencia Valentini, la principal sospechosa.

Cómo fue el secuestro y asesinato

De acuerdo a la reconstrucción de la fiscalía, el 17 de septiembre de 2025 por la tarde, Valentini visitó a De Francesco en su departamento de la calle Valentín Alsina. Se presentó como la nuera de un viejo compañero de trabajo y le ofreció llevarlo a una supuesta fiesta en su honor. Saúl rechazó la invitación porque su cumpleaños recién sería en diciembre.

Horas más tarde, Moreno y dos cómplices lo interceptaron a pocas cuadras, lo redujeron y lo subieron al Ford Focus gris, mientras Valentini los seguía en un Volkswagen Gol Trend blanco.

El jubilado fue trasladado a un descampado de Baradero, a unos 40 kilómetros de su casa. Allí lo ejecutaron con un disparo en la nuca y, según la investigación, le quitaron las llaves aún con el cuerpo caliente.

Cerca de las 23:30, los sospechosos regresaron a la vivienda de la víctima con intenciones de robar, pero la presencia de vecinos frustró el plan.

Motivos económicos detrás del crimen

Los investigadores sostienen que el móvil habría sido la codicia. Valentini arrastraba deudas superiores a los 4,5 millones de pesos y el secuestro habría sido un intento de obtener dinero fácil mediante un “cuento del tío”.

Aunque el arma de Valentini fue incautada, la pericia balística enfrenta dificultades: no se hallaron vainas en la escena y la bala que mató a la víctima atravesó el cuerpo. “La esperanza está en determinar si la pistola fue disparada recientemente”, señaló una fuente de la causa.

X5IGKMI4VRHCVPQYQV73OO4RMU Un jubilado fue hallado asesinado de un tiro en la nuca y hay cuatro detenidos.

El hallazgo del cuerpo

El cadáver de De Francesco fue localizado gracias al uso de un drone de la Policía en un descampado cercano a la Ruta Provincial 9, en la zona de Lima. Estaba a unos 40 kilómetros de su domicilio en Zárate.

El descubrimiento confirmó los peores temores de la familia, que había reportado su desaparición dos días antes.