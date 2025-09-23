Las fotos inéditas de Cande Vetrano y Andrés Gil que muestran cómo está su relación actual

Cande Vetrano y Andrés Gil

Andrés Gil 3

El artista también se pronunció en sus historias sobre el viaje. En una de las imágenes se lo observa de manera casual cerca de la estufa a leña, con el pequeño en brazos. En la mesa, una copa de vino completa la postal íntima y familiar, reflejando un momento de aparente calma y disfrute en medio de la escapada.

Andrés Gil 4

Qué dijo Andrés Gil de los rumores con Gimena Accardi

El 25 de agosto Andrés Gil rompió el silencio en Intrusos (América TV) y habló acerca del supuesto affaire que habría tenido con Gimena Accardi, nada menos que la pareja de Nico Vázquez, y grandes amigos.

"Es todo falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos, intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestra vida. Intentando de no leer y cuidando a mi familia", dijo el actor.

En aquel momento, dejó sus sensaciones sobre cómo se encontraban sus amigos: "Nico también está pasando un momento bastante cho... y no está bueno que se alimente con cosas que son mentiras y estaría bueno también que respeten su intimidad".

"Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo quise decir algo para aplacar un poco las aguas y evitar que se sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada", mencionó Andrés sobre aquel comunicado que publicó en las redes aclarando que todo era falso.

Tras los rumores que lo involucraban en la polémica entre Gimena y Nico, Gil se refirió a cómo atravesaron juntos la recta final de la obra En otras palabras y la buena relación que mantiene con su compañera de escena. "Queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo", aseguró.

"Estoy tranquilo, sé como funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. La gente que quiero y me importa sabe como soy y está todo claro. Entiendo que la gente se enganchó al toque con esto, somos actores y nuestro trabajo es así, sabemos cómo es", expresó el actor su calma y dejó en claro que lo que importa es lo que sabe su entorno cercano.