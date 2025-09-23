A24.com

¿Todo bien o todo mal?

Las fotos inéditas de Cande Vetrano y Andrés Gil que muestran cómo está su relación actual

Salieron a la luz distintas fotos que confirman el presente de la relación entre Cande Vetrano y Andrés Gil, luego de la polémica que vinculó al actor con Gimena Accardi.

23 sept 2025, 17:11
Mediáticamente, la relación entre Cande Vetrano y Andrés Gil dio un giro inesperado cuando el actor fue señalado como tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. Una situación inusual, ya que no estaban acostumbrados a ser noticia por cuestiones personales.

Aunque él salió a desmentirlo en dos oportunidades -primero con un descargo en Instagram y luego en Intrusos (América TV)-, la duda quedó instalada, ya que las publicaciones juntos no eran tan frecuentes e incluso llegó a circular la versión de que el escándalo había afectado profundamente a la actriz, recientemente convertida en mamá junto a Andrés de Pino.

A más de un mes de que todo estallara, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales de su último viaje, donde aparecen Gil, su hijo y un grupo de amigos. Más allá del clima del fin de semana, en las imágenes se los ve relajados, disfrutando de la playa y de distintos momentos. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos seguidores fue que, pese a la buena onda que transmitieron y a que en una de las fotos se lo ve a él, en ningún momento apareció una imagen de los tres juntos en familia.

Andrés Gil 1
Cande Vetrano y Andrés Gil
Andrés Gil 3

El artista también se pronunció en sus historias sobre el viaje. En una de las imágenes se lo observa de manera casual cerca de la estufa a leña, con el pequeño en brazos. En la mesa, una copa de vino completa la postal íntima y familiar, reflejando un momento de aparente calma y disfrute en medio de la escapada.

Andrés Gil 4

Qué dijo Andrés Gil de los rumores con Gimena Accardi

El 25 de agosto Andrés Gil rompió el silencio en Intrusos (América TV) y habló acerca del supuesto affaire que habría tenido con Gimena Accardi, nada menos que la pareja de Nico Vázquez, y grandes amigos.

"Es todo falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos, intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestra vida. Intentando de no leer y cuidando a mi familia", dijo el actor.

En aquel momento, dejó sus sensaciones sobre cómo se encontraban sus amigos: "Nico también está pasando un momento bastante cho... y no está bueno que se alimente con cosas que son mentiras y estaría bueno también que respeten su intimidad".

"Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo quise decir algo para aplacar un poco las aguas y evitar que se sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada", mencionó Andrés sobre aquel comunicado que publicó en las redes aclarando que todo era falso.

Tras los rumores que lo involucraban en la polémica entre Gimena y Nico, Gil se refirió a cómo atravesaron juntos la recta final de la obra En otras palabras y la buena relación que mantiene con su compañera de escena. "Queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo", aseguró.

"Estoy tranquilo, sé como funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. La gente que quiero y me importa sabe como soy y está todo claro. Entiendo que la gente se enganchó al toque con esto, somos actores y nuestro trabajo es así, sabemos cómo es", expresó el actor su calma y dejó en claro que lo que importa es lo que sabe su entorno cercano.

