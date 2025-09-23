En vivo Radio La Red
GIRO EN LA CAUSA

Cuadro nazi hallado en Mar del Plata: el autor y la mujer retratada no serían los que se pensaba

El “Retrato de una dama”, que perteneció al galerista judío Jacques Goudstikker y fue robado durante el expolio nazi, quedó bajo custodia de la Corte Suprema.

El pintor del cuadro y la mujer retratada no serían las que se creerían. (Foto: archivo).

La Justicia argentina enfrenta un caso sin precedentes y deberá resolver el destino de una pintura robada por los nazis que apareció en Mar del Plata. Se trata del “Retrato de una dama”, una obra que perteneció al galerista judío holandés Jacques Goudstikker y que fue robada durante la Segunda Guerra Mundial. El cuadro quedó bajo custodia de la Corte Suprema hasta que se determine a quién corresponde entregarlo. Pero ahora, en el expediente surgió un dato inesperado porque ni el autor ni la identidad de la mujer retratada son los que se pensaba.

El hallazgo ocurrió hace un mes, cuando una investigación periodística localizó la obra en una vivienda de Mar del Plata y reveló que se trataba de una pieza atribuida al pintor italiano Giuseppe Ghislandi, conocido como Fra’ Galgario. Goudstikker había reunido en Ámsterdam una colección de más de 1.100 piezas —entre ellas Rembrandt y Vermeer— antes de perderlo todo a manos del régimen nazi. El coleccionista murió en 1940 mientras huía de Europa.

Tras permanecer desaparecida casi ocho décadas, la pintura volvió a escena gracias a una foto publicada por una inmobiliaria que ofrecía a la venta la casa en la que colgaba. Los propietarios eran Patricia Kadgien y su esposo Juan Carlos Cortegoso. Ella es hija de Friedrich Gustav Kadgien, apodado “el mago de las finanzas” del nazismo.

Cuando la Justicia allanó la vivienda encontró en su lugar un tapiz con caballos, pero poco después el matrimonio entregó el cuadro. Argumentaron que había sido adquirido en 1943 por una cuñada del jerarca nazi y que luego pasó a manos de la familia. También afirmaron que siempre lo conocieron con el nombre de “El Monje”.

Ambos fueron imputados por encubrimiento agravado de robo en el marco de genocidio, mientras que el juez federal Santiago Inchausti ordenó que el cuadro quedara bajo la guarda de la Corte Suprema hasta que se defina su destino final.

Quién es la mujer retratada

Los especialistas en arte coincidieron en que la modelo era la condesa Colleoni, descendiente de una poderosa familia de Bérgamo, ciudad del norte de Italia donde todavía se conserva la capilla que mandó erigir Bartolomeo Colleoni en el siglo XV. La mujer habría posado para Fra’ Galgario, considerado uno de los grandes retratistas del Barroco tardío.

Pero la versión se derrumbó con una revelación llegada desde Italia. Consultadas por las autoridades de Bérgamo, la Accademia Carrara revisó la obra y sus archivos históricos. En una carta enviada al diario Clarín, el Dr. Paolo Plebani, responsable de conservación del museo, ratificó estudios realizados por Roberto Longhi en 1927 y por Mina Gregori en 1984: el cuadro no es de Fra’ Galgario.

Los expertos concluyeron que en realidad pertenece a Giacomo Ceruti, conocido como Il Pitocchetto, uno de los pintores más destacados del siglo XVIII italiano. Además, advirtieron que no está probado que la mujer retratada sea la condesa Colleoni, lo que abre un nuevo interrogante sobre la identidad de la modelo.

