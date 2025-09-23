Mercedes Ninci contó los desgarradores detalles de la desaparición de las tres amigas

La incertidumbre aumenta con el correr de las horas y la angustia de las familias crece en un clima donde circulan diversas hipótesis, muchas de ellas descartadas por los propios allegados.

La palabra del abuelo: “No fue una travesura”

En comunicación con Radio Mitre, Antonio, abuelo de una de las chicas, fue contundente al descartar la idea de que las jóvenes hubieran desaparecido por decisión propia.

“No es una travesura, porque ayer una periodista de un canal me decía: ‘Sí, a veces los chicos se enojan y se van de la casa’, pero tres, no. Son chicas grandes, era imposible que pase eso”, aseguró con firmeza.

El hombre relató además que las relaciones dentro del ámbito familiar eran correctas y que no existía ningún motivo que justificara una fuga.

“La relación madre-hija era buena. Con los padres, bueno, tenían diferencias, porque no conviven con los padres. Ninguna de mis nietas conviven con los padres. Mis nietas conviven con las madres”, aclaró.

El testimonio del abuelo fue clave para desmentir versiones que buscaban instalar la idea de un conflicto familiar como causa de la desaparición.

Hipótesis desmentidas: “No son viudas negras”

En medio de las especulaciones, algunos rumores apuntaban a la posibilidad de que las jóvenes actuaran como “viudas negras”, es decir, mujeres que contactan hombres con fines delictivos.

Sin embargo, la propia familia descartó rotundamente esta hipótesis. Fue la periodista Ninci quien aclaró en Radio Mitre que “otra de las hipótesis que desmiente absolutamente el abuelo y toda la familia es que serían viudas negras”.

La aclaración surgió como respuesta a los trascendidos que empezaban a circular y que buscaban dar una explicación inmediata a un hecho que aún no cuenta con certezas.

Una investigación con pocas certezas

El abogado y analista Gabriel Iezzi aportó detalles sobre cómo avanza la investigación. Según explicó, hasta ahora la principal línea de trabajo de las autoridades se enfoca en un posible encuentro que una de las jóvenes habría pactado.

“Una amiga de Lara, que se llama Andrea, sabía que Lara iba a encontrarse con un masculino, con un hombre que le ofreció 300 dólares a cambio de pasar tres días con él”, reveló Iezzi.

Esta versión fue tomada con cautela, dado que hasta el momento no se logró confirmar que el encuentro realmente se haya concretado ni que guarde relación directa con la desaparición de las tres jóvenes.

La última señal: Florencio Varela

El rastreo de los teléfonos celulares arrojó un dato inquietante: el último registro de señal ubica los dispositivos en la zona de Florencio Varela.

“El análisis de los teléfonos da, en último lugar, en Florencio Varela. Esta es la última información que hay; hasta ahora”, detalló el periodista.

El hallazgo abrió un nuevo escenario en la investigación, dado que esa localidad está ubicada a varios kilómetros de La Tablada y de Ciudad Evita, lo que sugiere que las jóvenes pudieron haber sido trasladadas en contra de su voluntad.

Angustia familiar y reclamo de respuestas

Mientras tanto, las familias de las tres amigas permanecen en estado de shock. En los monoblocks de La Tablada, la preocupación se mezcla con la desesperación por obtener noticias.

“Lo único que pedimos es que aparezcan. No queremos pensar lo peor, pero cada hora que pasa nos mata por dentro”, comentó una tía de una de las jóvenes.

Los vecinos se organizaron para acompañar a las familias, colocar carteles con fotos de las desaparecidas y difundir información en redes sociales con la esperanza de que alguien aporte un dato clave.

El rol de los medios y la sensibilidad del caso

La cobertura mediática ha sido intensa, pero no exenta de polémicas. Algunos periodistas, en busca de hipótesis rápidas, generaron malestar en los familiares al insinuar causas que no cuentan con sustento.

De allí la insistencia del abuelo en desmentir versiones y en remarcar que la desaparición de las jóvenes no puede explicarse como una “travesura adolescente”.

Este tipo de casos pone en evidencia la delgada línea entre la información y la especulación, y el impacto que los rumores pueden tener en familias que atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad.

Los próximos pasos de la investigación

Las autoridades trabajan en varios frentes. Por un lado, intentan identificar al dueño del auto blanco en el que supuestamente subieron las jóvenes. Por otro, siguen el rastro de las comunicaciones telefónicas y analizan cámaras de seguridad de la zona.

El dato de Florencio Varela aparece como la pista más firme, aunque todavía no se sabe con precisión qué ocurrió después de ese último registro.

La hipótesis de un encuentro pactado por una de las jóvenes también está siendo evaluada, pero sin resultados concluyentes.

El impacto en la comunidad

En La Tablada y alrededores, el clima es de temor y desconfianza. Muchos vecinos reconocen que desde el hecho tienen miedo de dejar salir solos a sus hijos.

“Es algo que nos golpea a todos. Uno piensa que puede pasar en otro lado, pero cuando ocurre tan cerca, el miedo se instala”, expresó una vecina.

La desaparición de las tres amigas se transformó en un símbolo de la inseguridad y de la necesidad de reforzar los sistemas de búsqueda inmediata en casos de personas desaparecidas.