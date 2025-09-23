Fernando Burlando reveló la oscura historia detrás del robo en la casa de Pampita y dio estremecedores detalles: "Lo que..."

El abogado precisó que al menos siete personas entraron en la vivienda, aunque sospecha que el número real es mayor. “Yo creo que son muchos más, porque hubo también dos autos de apoyo”, agregó.

Los intrusos llegaron equipados con gorras y capuchas para ocultar su identidad. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la propia casa lograron registrar rostros y patentes de vehículos, lo que podría aportar pruebas clave para la investigación.

Un atraco con características profesionales

Burlando no dudó en calificar el golpe como un trabajo de verdaderos profesionales del delito.

“Todos estaban con gorrita y cuando se les caía la capucha se cubrían. En varias oportunidades se ven los rostros y las caras de esta gente. Se manejaron con mucha impunidad”, señaló.

Las imágenes de las cámaras muestran cómo los delincuentes actuaron con tranquilidad, sabiendo que contaban con varias horas para ejecutar el robo. Según el relato, primero intentaron entrar utilizando reposeras para alcanzar un sector de la vivienda, pero al no lograrlo, forzaron una puerta con doble vidrio hasta destrozarla.

Seis horas de terror

El abogado reveló un dato que agrava aún más la situación: los delincuentes permanecieron dentro de la vivienda durante más de seis horas.

“Lo que hicieron realmente es indignante, angustiante. A uno le da por momentos mucho odio y por momentos mucha tristeza de saber que Carolina fue víctima de un atraco de estas características”, expresó Burlando.

Durante ese lapso, revolvieron absolutamente todo: cajones, armarios y hasta consumieron alimentos que la modelo guardaba para sus hijos pequeños. “Reventaron, revolvieron, ensuciaron, comieron, consumieron golosinas que Carolina tenía para las criaturas”, detalló el letrado.

El botín y lo más doloroso para Pampita

Si bien los delincuentes se llevaron dinero, relojes y joyas, lo que más afectó a Pampita fue la pérdida de los teléfonos donde guardaba recuerdos de su hija Blanca.

“En la caja había, obviamente, dinero, relojes y joyas, pero había lo más importante para ella: los teléfonos que tenían las imágenes de Blanca. Lo único que tenía valor para Carolina eran sus imágenes”, subrayó Burlando.

La desaparición de esos dispositivos representó para la modelo una herida difícil de superar, dado que allí atesoraba parte de su historia familiar más íntima.

La inesperada recuperación de los celulares

A pesar del golpe emocional, un hecho inesperado devolvió algo de esperanza a Pampita. Burlando relató que los teléfonos fueron recuperados y devueltos por particulares que los hallaron, quienes además rechazaron cualquier recompensa económica.

“Me los trajeron a mí. Nos juntamos, nos trajeron los teléfonos, vi qué clase de gente era, a qué se dedicaban, dónde trabajaban. Cuando nos devolvieron la documentación, que era muy importante para Carolina, ella fue a agradecerles, quiso darles algo y realmente los muchachos no aceptaron nada”, concluyó.

Este gesto de solidaridad contrastó con la brutalidad del atraco y permitió que Pampita pudiera reencontrarse con esos recuerdos irremplazables de su hija.

Falencias de seguridad en el barrio

Uno de los puntos que más llama la atención es cómo un grupo numeroso de delincuentes pudo operar durante tantas horas sin ser detectado. Burlando señaló que la entrada al barrio por donde ingresaron los ladrones es un sector que debería haber estado bajo custodia policial, pero que desde hacía meses estaba abandonado.

Además, la propia modelo había advertido que algunas cámaras del lugar no funcionaban, lo que podría haber facilitado el accionar de los delincuentes. Esta situación despierta interrogantes sobre el nivel de seguridad en urbanizaciones donde residen figuras públicas y familias que buscan tranquilidad.

La causa judicial y la investigación

La investigación del robo ya está en manos de la Justicia, que analiza las imágenes captadas por las cámaras para identificar a los responsables. El testimonio de Burlando sugiere que hay material suficiente para avanzar, ya que se observan claramente rostros y patentes de vehículos utilizados durante el atraco.

El abogado insistió en que el operativo criminal no fue improvisado, sino que respondió a una planificación detallada, con apoyo logístico y conocimiento previo de la vivienda. “Se ve que sabían lo que hacían, se movieron con seguridad, casi como si tuvieran información interna”, deslizó.

Impacto emocional y mediático

El caso no solo impactó en lo material, sino también en lo emocional. Pampita, figura central del espectáculo argentino, quedó profundamente afectada por la violación de su intimidad y la sustracción de objetos de enorme valor sentimental.

La noticia tuvo gran repercusión mediática, tanto por la magnitud del robo como por el contexto personal de la modelo. La pérdida de su hija Blanca marcó su vida, y la idea de que delincuentes manipularan dispositivos con recuerdos de ella generó un fuerte repudio social.