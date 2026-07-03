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¿Volvió la cábala? El tremendo cambio de look del Dibu Martínez para el partido ante Cabo Verde

El arquero de la Selección Argentina volvió a sorprender en la previa del primer partido de eliminación directa del Mundial 2026 y emocionó a todos.

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Foto: Reuters

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Los partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo despiertan tensiones, rituales y costumbres en el búnker de los vigentes campeones del mundo. Para el partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el arquero Emiliano Martínez volvió a dar que hablar con una de las suyas. En la antesala del trascendental choque en el Hard Rock Stadium de Miami, el guardameta marplatense decidió pasar por las tijeras y las tinturas para revivir un amuleto estético que guardan con enorme cariño todos los fanáticos del país.

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Foto: Robert Cianflone/Getty Images

El futbolista surgido en Independiente pateó el tablero de la concentración en la Florida con una renovación visual impactante. El Dibu se tiñó el pelo con la bandera nacional en el lado izquierdo de la cabeza, igual que había hecho en la Copa del Mundo de Qatar. Los colores celeste y blanco volvieron a lucirse en su cabellera justo antes de que el conjunto nacional comience su travesía en las llaves a todo o nada en territorio norteamericano, buscando replicar la energía que coronó al grupo hace tres años y medio.

El look del futbolista argentino, que es un referente del plantel dirigido por Lionel Scaloni y uno de los más queridos por los hinchas, se hizo viral luego de que su estilista compartiera un video. El peluquero de la delegación, conocido en las plataformas digitales y redes sociales como @sebkortez, publicó en su cuenta de Instagram una filmación del arquero minutos después de haberle pintado con precisión la bandera en el pelo. Como era de esperarse, rápidamente en redes sociales se viralizaron las imágenes del jugador del Aston Villa de Inglaterra y los hinchas llenaron de comentarios la publicación con mensajes de aliento y asombro.

Por qué el nuevo corte de pelo del Dibu Martínez es considerado una cábala

La decisión estética del arquero titular de la Albiceleste no es un hecho aislado ni casualidad, sino que responde a un patrón místico que ya le trajo excelentes resultados deportivos en el pasado.

El gesto del marplatense fue tomado como una cábala porque emula lo que se había hecho en Qatar, aunque esta vez la bandera en su cabeza parece ser más grande y vistosa que en la edición anterior del certamen. Los hinchas argentinos asociaron de inmediato este cambio de imagen con el camino triunfal de la Scaloneta en Medio Oriente, transformando el corte de pelo en una señal de optimismo de cara al cruce frente a los africanos.

La curiosidad temporal e histórica de esta acción radica en el momento exacto en el que el arquero decidió intervenir su cabellera. Durante la Copa del Mundo anterior, Dibu se había hecho el mismo look en la previa al duelo con Australia por los octavos de final y esta vez repitió antes del primer cruce de eliminación directa. La diferencia radica únicamente en que, debido a que se modificó el formato de disputa del torneo agregando una ronda más, en esta oportunidad el estreno del look se produjo para la instancia de dieciseisavos de final.

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