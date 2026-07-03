¿Volvió la cábala? El tremendo cambio de look del Dibu Martínez para el partido ante Cabo Verde

Por qué el nuevo corte de pelo del Dibu Martínez es considerado una cábala

La decisión estética del arquero titular de la Albiceleste no es un hecho aislado ni casualidad, sino que responde a un patrón místico que ya le trajo excelentes resultados deportivos en el pasado.

El gesto del marplatense fue tomado como una cábala porque emula lo que se había hecho en Qatar, aunque esta vez la bandera en su cabeza parece ser más grande y vistosa que en la edición anterior del certamen. Los hinchas argentinos asociaron de inmediato este cambio de imagen con el camino triunfal de la Scaloneta en Medio Oriente, transformando el corte de pelo en una señal de optimismo de cara al cruce frente a los africanos.

La curiosidad temporal e histórica de esta acción radica en el momento exacto en el que el arquero decidió intervenir su cabellera. Durante la Copa del Mundo anterior, Dibu se había hecho el mismo look en la previa al duelo con Australia por los octavos de final y esta vez repitió antes del primer cruce de eliminación directa. La diferencia radica únicamente en que, debido a que se modificó el formato de disputa del torneo agregando una ronda más, en esta oportunidad el estreno del look se produjo para la instancia de dieciseisavos de final.