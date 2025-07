Vuelve a River: se confirmó la camiseta que usará Juan Fernando Quintero en su regreso al Millonario

Ahora, con la salida deportiva de Manuel Lanzini —marginado por decisión de Marcelo Gallardo para el segundo semestre del año—, el número quedó libre. Aunque el ex West Ham aún no rescindió su contrato, su situación está resuelta: no será tenido en cuenta y espera una oferta para emigrar. Así, el dorsal más simbólico del club ya tiene nuevo dueño.