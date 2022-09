Live Blog Post

10:20 - Las reservas cayeron a su menor nivel en seis años por pagos al FMI e importaciones

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron US$ 1.192 millones en apenas dos días, como consecuencia de pagos realizados al FMI y el financiamiento de importaciones.

Casi todo lo recuperado por el mecanismo de "dólar-soja", se perdió en apenas 48 horas, tras el pago de unos US$ 2.600 millones al Fondo Monetario.

A pesar de que el BCRA tiene saldo positivo por la liquidación de divisas, las reservas ingresan por una puerta y salen por la otra.

Desde el martes, cayeron de US$ 38.331 millones a US$ 36.139 millones. Quedaron así a un paso de perforar el piso de los US$ 36.000 millones, lo que indicaría que la autoridad monetaria está a punto de quedarse sin reservas netas.