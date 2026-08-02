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Domingo sin lluvias y con frío en el AMBA: qué dice el pronóstico

Después de las lluvias, el clima dará un respiro: no se esperan precipitaciones, aunque habrá cielo cubierto y temperaturas frescas.

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Domingo sin lluvias y con frío en el AMBA: qué dice el pronóstico

La lluvia dará una tregua durante toda la jornada del domingo, con 0% de probabilidad de precipitaciones, menor intensidad del viento y una temperatura máxima de apenas 15 grados.

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El domingo 2 de agosto se presentará con cielo mayormente nublado en Quilmes y alrededores, aunque habrá una buena noticia para quienes tengan actividades previstas al aire libre: no se esperan lluvias durante toda la jornada.

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones será del 0%, mientras que el viento irá perdiendo intensidad de manera paulatina. La jornada estará marcada por la abundante nubosidad, que se mantendrá presente durante gran parte del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un moderado descenso respecto del sábado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 15 grados.

Así, el domingo tendrá condiciones relativamente estables, con temperaturas frescas, cielo cubierto y sin nuevas precipitaciones. El tiempo se mantendrá apto para realizar actividades al aire libre, aunque será recomendable salir con abrigo.

Cómo estará el clima el lunes 3 de agosto: leve ascenso de la temperatura

Para el comienzo de la jornada laboral, el mapa meteorológico muestra una tendencia hacia un progresivo y leve ascenso de la temperatura máxima en la región metropolitana.

Se proyecta una mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C, lo que permitirá disfrutar de una tarde sensiblemente más templada que la del domingo.

Si bien se espera que persista la cobertura de nubes durante gran parte del día, el ambiente se mantendrá estable y con temperaturas acordes a las habituales para el mes de agosto.

Cómo seguirá el tiempo durante el resto de la semana

Las proyecciones semanales anticipan estabilidad atmosférica en el AMBA. Entre el martes y el jueves, las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 °C y 18 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 10 °C y 13 °C.

Recién hacia el viernes 7 de agosto se espera un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima cercana a los 9 °C y una máxima de 15 °C.

En pocas palabras

  • Domingo sin lluvias: Se espera cielo nublado con 0% de probabilidad de precipitaciones y máxima de 15 grados.
  • Lunes templado: Aumento leve de temperatura con máxima de 17 grados y persistencia de nubes.
  • Semana estable: Temperaturas máximas entre 17°C y 18°C hasta el jueves, con descenso el viernes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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