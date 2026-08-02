Domingo sin lluvias y con frío en el AMBA: qué dice el pronóstico

Así, el domingo tendrá condiciones relativamente estables, con temperaturas frescas, cielo cubierto y sin nuevas precipitaciones. El tiempo se mantendrá apto para realizar actividades al aire libre, aunque será recomendable salir con abrigo.

Cómo estará el clima el lunes 3 de agosto: leve ascenso de la temperatura

Para el comienzo de la jornada laboral, el mapa meteorológico muestra una tendencia hacia un progresivo y leve ascenso de la temperatura máxima en la región metropolitana.

Se proyecta una mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C, lo que permitirá disfrutar de una tarde sensiblemente más templada que la del domingo.

Si bien se espera que persista la cobertura de nubes durante gran parte del día, el ambiente se mantendrá estable y con temperaturas acordes a las habituales para el mes de agosto.

Cómo seguirá el tiempo durante el resto de la semana

Las proyecciones semanales anticipan estabilidad atmosférica en el AMBA. Entre el martes y el jueves, las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 °C y 18 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 10 °C y 13 °C.

Recién hacia el viernes 7 de agosto se espera un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima cercana a los 9 °C y una máxima de 15 °C.