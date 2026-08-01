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Soledad Silveyra reveló que padece un duro problema de salud que no tiene cura: "Es muy difícil"

Soledad Silveyra reveló en la mesa de Mirtha Legrand el problema de salud que atraviesa tras sufrir un golpe y contó cómo afecta su rutina diaria.

1 ago 2026, 23:44
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Soledad Silveyra reveló que padece un duro problema de salud que no tiene cura: Es muy difícil

Soledad Silveyra reveló que padece un duro problema de salud que no tiene cura: "Es muy difícil"

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Soledad Silveyra reveló que padece un duro problema de salud que no tiene cura: "Es muy difícil"

La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) tuvo un momento de especial sensibilidad cuando Soledad Silveyra abrió su corazón y contó detalles del difícil presente que atraviesa. La actriz fue una de las invitadas de la mesaza, junto a José María Listorti, Evelyn Botto y Leo Montero, y sorprendió al revelar que desde hace meses enfrenta una dolencia física que afecta su vida cotidiana.

A sus 74 años, Solita explicó que padece trocanteritis, una inflamación en la zona de la cadera que le provoca fuertes dolores y dificultades para moverse. La actriz contó que el problema comenzó tras un accidente que sufrió mientras protagonizaba la obra ¿Quién es quién? junto a Luis Brandoni y recordó que, pese a las molestias, continuó con las funciones durante varios días para no suspender las presentaciones.

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Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Cuando Beto Brandoni y yo estábamos haciendo ¿Quién es quién?, los dos solitos en el escenario durante un año y medio y con una relación fantástica, volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija”, comenzó relatando frente a Mirtha.

Luego, la artista dio detalles del accidente y contó las consecuencias que tuvo en su cuerpo: “Me pegué un golpe, caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar. Hice la función durante diez días quebrada porque a Beto no le gustaba suspender las funciones y yo seguía, aunque me dolía mucho. Hasta que el décimo día era insoportable”.

Actualmente, Silveyra continúa con un tratamiento para intentar aliviar las molestias y recuperar parte de su rutina habitual. Según explicó, la inflamación afecta directamente la zona de la cadera y le impide realizar algunas actividades con normalidad.

“Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo, pero me duele todo y no puedo hacer muchas cosas. Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera y es muy difícil la cura. Me pongo un parche porque me iba a quedar sin estómago y me alivia mucho”, aseguró.

Luego, Listorti, también invitado a la mesa, le preguntó: “¿Cuál es la solución?”. Ante la consulta, Solita respondió: No, no hay. Tengo que poner voluntad, tengo que hacer gimnasia, pero es complicado. La actriz también dejó en claro que atraviesa este proceso con esfuerzo y acompañamiento médico, mientras busca diferentes alternativas para mejorar su calidad de vida y volver a sentirse bien.

Qué dijo Soledad Silveyra de la muerte de su mamá

Soledad Silveyra fue invitada a Noche al Dente (América TV) y protagonizó un emotivo momento al recordar el suicidio de su mamá, un episodio que la marcó profundamente y que logró superar con el paso de los años.

Fer Dente destacó la luz y la fortaleza que transmite la actriz pese a las situaciones difíciles que atravesó: “Todo lo que me viene a vos es amor y alegría. No vamos a entrar en detalles de tu vida, no importa, pero a vos que te tocó vivir un montón de cosas que a cualquiera lo puede dejar mal, ¿cómo hacés para tener esta luz? ”.

Ante la pregunta, Solita reflexionó sobre su forma de afrontar la vida y habló del valor de la voluntad y el perdón: “Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad de ser lo que uno pueda. Desde ser una actriz popular, hasta hacer una cajita de fósforos y ser feliz decorándola”.

Y, sobre todo, saber perdonar y no ser rencorosa. Yo tengo una madre suicida que me costó muchísimo superar y que, gracias a Dios y a la vida, me dio la oportunidad de perdonar”, recordó la actriz a su madre y cómo logró sanar esa herida.

Finalmente, cerró con una profunda reflexión sobre ese proceso: “Ahí me di cuenta lo que era el perdón. Ahí entendí lo importante que es el perdón, cómo te limpia, te enjuague. Me gusta la palabra enjugarse, es como sacarse la tierra de encima ”.

     

 

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