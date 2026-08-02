Wanda Nara contó cómo afectó a sus hijos el robo en la casa de Milán: "Fue tremendo"

“Se sentían culpables. Sentían que podrían haber hecho algo en ese robo o enfrentar a esta gente que entró en mi casa y todo este sufrimiento de las hermanas por sus documentos no hubiera pasado”, continuó Wanda Nara en un impactante relato.

"Fue un robo muy traumático, estuvieron encerrados en un baño bastante tiempo", siguió dando detalles de lo sucedido. A lo que Luis Ventura observó ante los fuertes detalles que contaba Wanda: "Estás narrando una película de terror", y la mediática cerró: "Lo que pasaron los chicos fue tremendo. Cada una de las nenas cuenta la historia como la vivió".

Wanda Nara reveló que identificaron al autor del robo en su casa de Milán

Wanda Nara se refirió al avance de la investigación tras el robo que sufrió su familia en Milán y contó que la Justicia ya tiene la mira puesta en el ideólogo del hecho.

La mediática dio a conocer un dato clave sobre el estado de la investigación: la Justicia italiana ya identificó al ideólogo del robo."La Justicia tiene en mira el ideólogo del robo", sostuvo sin entrar en más detalles para no entorpecer la investigación policial.

La empresaria ya había ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para quien aportara datos que permitieran dar con los responsables, una cifra que habría sido clave para acelerar el rumbo de la causa.