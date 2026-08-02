Wanda Nara contó cómo afectó a sus hijos el robo en la casa de Milán: "Fue tremendo"

En medio de los cruces en la Justicia con Mauro Icardi, Wanda Nara habló en el programa Primicias Ya (América Tv) y comentó cómo afectó en particular a sus hijos el robo en la casa de Milán cuando delincuentes ingresaron en su vivienda.
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Wanda Nara habló en Primicias Ya sobre el robo en su casa de Milán y remarcó cómo impactó en sus hijos la traumática situación vivida.
En medio de los cruces en la Justicia con Mauro Icardi, Wanda Nara habló en el programa Primicias Ya (América Tv) y comentó cómo afectó en particular a sus hijos el robo en la casa de Milán cuando delincuentes ingresaron en su vivienda.
“Por ejemplo hoy hace un rato me llegó un pedido de la licenciada que acompaña a las nenas, pidiendo que a una de las psicólogas de las nenas que le mande todos los vídeos donde aparecen mis hijos porque encontraba en una de ellas un trauma grande de algo que también sucedió esa noche para ayudarla en la terapia”, explicó la conductora.
“Entonces al margen de todas las burlas y lo que la gente decía primero traté de tranquilizar a todos los chicos, los más grandes están súper asustados. Maxi se los llevó con él y están con sus hermanitos chiquititos, el lunes viene para acá a estar de vuelta conmigo, pero se fueron unos días con su papá porque estaban muy asustados, no dormían de noche”, continuó sobre la dura experiencia que pasaron sus hijos durante el episodio de inseguridad.
Y remarcó: “Mi hijo más grande estaba con un cuchillo en la mano y me decía ‘mamá me voy a quedar acá en la puerta’. Quería dormir con un cuchillo en la mano porque todos sintieron impotencia”.
“Se sentían culpables. Sentían que podrían haber hecho algo en ese robo o enfrentar a esta gente que entró en mi casa y todo este sufrimiento de las hermanas por sus documentos no hubiera pasado”, continuó Wanda Nara en un impactante relato.
"Fue un robo muy traumático, estuvieron encerrados en un baño bastante tiempo", siguió dando detalles de lo sucedido. A lo que Luis Ventura observó ante los fuertes detalles que contaba Wanda: "Estás narrando una película de terror", y la mediática cerró: "Lo que pasaron los chicos fue tremendo. Cada una de las nenas cuenta la historia como la vivió".
Wanda Nara se refirió al avance de la investigación tras el robo que sufrió su familia en Milán y contó que la Justicia ya tiene la mira puesta en el ideólogo del hecho.
La mediática dio a conocer un dato clave sobre el estado de la investigación: la Justicia italiana ya identificó al ideólogo del robo."La Justicia tiene en mira el ideólogo del robo", sostuvo sin entrar en más detalles para no entorpecer la investigación policial.
La empresaria ya había ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para quien aportara datos que permitieran dar con los responsables, una cifra que habría sido clave para acelerar el rumbo de la causa.