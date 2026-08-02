La curiosa advertencia de Fede Bal a Evelyn Botto antes de ir a la mesa de Mirtha Legrand

"Me dieron este consejo. Me dijo Fede: le va a gustar Mirtha que le mandes flores. Fede te manda un beso", dijo Botto acerca del consejo que le dio su pareja antes de sentarse por primera vez en la clásica mesa de la diva.

Y luego agregó ente risas: "Me dijo (Fede Bal) que todas las veces que vino te mandó y la única ves que no te mandó le dijiste: ¿qué pasa que no me mandaste flores?".

Soledad Silveyra reveló en la mesa de Mirtha Legrand que padece un problema de salud sin cura

En la mesa de Mirtha Legrand, Soledad Silveyra contó el problema de salud que atraviesa tras sufrir un golpe y contó cómo afecta su rutina diaria.

“Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis.Hace seis meses que estoy con esto. Cuando Beto Brandoni y yo estábamos haciendo ¿Quién es quién?, los dos solitos en el escenario durante un año y medio y con una relación fantástica, volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija”, comenzó relatando frente a la conductora.

Luego, la artista de 74 años dio detalles del accidente y contó las consecuencias que tuvo en su cuerpo: “Me pegué un golpe, caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar. Hice la función durante diez días quebrada porque a Beto no le gustaba suspender las funciones y yo seguía, aunque me dolía mucho. Hasta que el décimo día era insoportable”.

Según explicó, la inflamación le afecta directamente la zona de la cadera y le impide realizar algunas actividades con normalidad.

“Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo, pero me duele todo y no puedo hacer muchas cosas. Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera y es muy difícil la cura. Me pongo un parche porque me iba a quedar sin estómago y me alivia mucho”, aseguró Soledad Silveyra.

Y remarcó que eso no tiene cura: “No hay. Tengo que poner voluntad, tengo que hacer gimnasia, pero es complicado”, concluyó la actriz.