Las 7 nuevas restricciones del Banco Central para la compra del "dólar ahorro"

Las 7 nuevas restricciones del BCRA para la compra de dólares (Foto: Captura de Tevé)

En su programa por A24, Maxi Montenegro reseñó las restricciones adicionales de la decisión del Banco Central para restringir con un "super cepo" la compra de dólares.

"No podrán comprar los US$ 200 los beneficiarios del IFE, de la AUH y el resto de los planes sociales. Son casi 9 millones de personas que ya no podrán acceder a estos dólares".

"Los cotitulares de cuentas bancarias. A partir de ahora, solo podrá comprar el cupo de dólares una sola de las personas que compartan una cuenta".

"Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios. El que no pagó una cuota y la refinanció, como recibe esa ayuda no podrá comprar los US$200".

"Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos hipotecarios, tampoco pueden acceder a ese mercado del dólar".

"Los deudores de créditos hipotecarios UVA, mientras siga congelada la cuota. Los prendarios ajustados por UVA tampoco pueden comprar "dólar ahorro". El congelamiento es hasta el 30 de septiembre, pero puede ser prorrogarlo".

"Quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses. Son dos millones y medio de personas que también quedan afuera de la posibilidad de comprar dólar ahorro".

"Quienes no tengan ingresos declarados. La normativa también establece que tampoco podrán acceder al cupo de US$200 quienes tengan ingresos declarados pero no puedan demostrar capacidad de ahorro".

Mirá aquí el comentario completo: