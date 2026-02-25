Aerolíneas Argentinas logró superávit de US$112,7 millones y no necesitó fondos del Estado por primera vez desde 2008

Los números operativos de Aerolíneas

El presidente y CEO de la compañía, Fabián Lombardo, afirmó que el resultado operativo “afianza la reducción de costos y la maximización de la rentabilidad”, y sostuvo que la mejora permite proyectar la incorporación de 18 nuevas aeronaves para modernizar la flota.

El plan prevé sumar cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10, cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8.

En cuanto a la operación, la línea aérea informó que voló la misma cantidad de horas que en 2024, con un factor de ocupación del 83% sobre un promedio de 300 vuelos diarios. En ese marco, transportó 35.016 pasajeros por día y un total anual de 12.781.016 personas durante 2025.

Según el balance difundido, el factor de cumplimiento alcanzó el 99,4%, mientras que el índice de recomendación NPS (Net Promoter Score) se ubicó en 55 puntos, indicadores que la empresa vinculó con una mejora en la calidad y confiabilidad del servicio.



Paro de controladores

En paralelo, el gremio que agrupa a los controladores aéreos anunció medidas de fuerza a partir del 26 de febrero, con impacto en los despegues en todos los aeropuertos del país. Ese día, entre las 15 y las 18, los trabajadores no otorgarán autorizaciones de despegue ni gestionarán planes de vuelo, además de suspender tareas administrativas no esenciales.

El sindicato aclaró que quedarán exceptuadas las operaciones sanitarias, humanitarias, de Estado, emergencias y vuelos de búsqueda y rescate.