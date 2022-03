AFIP subirá el monto de Bienes Personales para los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires: las claves de la medida

En la Ciudad de Buenos Aires, el impuesto se valúa a valor de compra amortizando y no puede ser menor a la base imponible del impuesto inmobiliario. "Primero, se fijó una valuación fiscal uniforme que no podía ser de más del 20% del valor mercado del inmueble. Después, en el 2012, se comenzó a aplicar un coeficiente que es del 4. Es decir, que sobre esa multiplicación se aplica el valor del impuesto inmobiliario", detalló.

El criterio cambió en 2018 con el Gobierno anterior cuando se consideró que "no era un indicador adecuado" y la base imponible es solamente la valuación fiscal homogénea. "La postura de ellos era eliminar Bienes Personales, no tenían interés en valuaciones altas y tras no poder sacarlo negociaron con Sergio Massa lo fijaron en un 0,25%. Con el tiempo y las crisis económicas se fueron haciendo reformas", explicó el tributarista.

Marcó del Pont - AFIP.jpg Mercedes Marcó Del Pont, titular de la AFIP.

Según indicó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, el organismo fiscalizador modificará su criterio respecto al valor de los inmuebles que surge de la boleta del ABL e impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.

Domínguez fue tajante: "En la práctica, esto implica cuadruplicar de un plumazo los valores de los inmuebles en la Ciudad. El Estado necesita recaudar porque tiene déficit fiscal, y buscan artilugios para volver a lo anterior y cobrar".

Bienes Personales: ¿es legal que la AFIP cambie de criterio?

El especialista explicó que la AFIP puede cambiar su criterio, ya que no hay un derecho adquirido para los contribuyentes sobre la base de un Dictamen de dicho organismo.

Y amplió "solamente hay un derecho adquirido para quienes hayan realizado una consulta vinculante preguntándole al Fisco cual era la base imponible que debían considerar para valuar los inmuebles. En esos casos, el ente fiscalizador debería notificarles el nuevo criterio de valuación y se aplicará sólo para adelante.

abld caba.jpg La AFIP modificará el criterio respecto al valor de los inmuebles que surge de la boleta del ABL y del impuesto inmobiliario, en Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, si la AFIP quisiera, podría aplicar el nuevo criterio por los años no prescriptos. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de su titular, el cambio de criterio se aplicaría de ahora en adelante. Resta definir a partir de que fecha se aplicará este cambio, es decir, si se verá reflejado este año o el que viene.

"En el contexto negativo de este aumento de la presión fiscal del impuesto sobre los bienes personales, aplicarlo hacia adelante sería algo positivo", dijo el tributarista.

La AFIP defendió la aplicación del nuevo criterio

Mercedes Marcó del Pont, titular del organismo, habló en Futurock y defendió que “el acuerdo con el FMI no condiciona qué hacer en materia de políticas públicas y tributarias”. En este sentido, sostuvo que "el Gobierno está en las antípodas de las políticas neoliberales. y por ello, el entendimiento no incluye ni una reforma laboral previsional"

“Las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos representan a nivel país el 5% del valor real. Vamos a trabajar para que se vayan acercando de manera progresiva al valor de mercado”, indicó al referirse al proceso de revalúo que impulsa el gobierno a nivel país para apuntalar los ingresos tributarios a partir de los sectores de mayor capacidad contributiva.