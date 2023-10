Alberto Fernández en el Coloquio IDEA: "Si la democracia tiene una deuda en estos 40 años, es reformar la justicia"

Junto a Paula Altavilla, Santiago Mignone y Daniel González, los tres miembros de IDEA, Fernández se paró frente a los asistentes y comenzó a recorrer cifras, datos y estadísticas en la pantalla gigante del salón principal en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, como cierre de la primera jornada del 59° Coloquio IDEA.

Desde la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania, hasta el cambio climático y el ingreso a los BRICs, el Presidente recorrió el contexto global en el cual tuvo que llevar a cabo su mandato para, después, meterse de lleno con la actualidad argentina, donde pasó por temas tan diversos como dispares: pauta oficial, empleo, justicia social, calidad institucional, industria y empleo.

En el plano internacional, Alberto Fernández se refirió a la participación de su par de Estados Unidos, Joe Biden, durante una protesta salarial de trabajadores de la industria automotriz de ese país, y se preguntó "qué pasaría" si él hiciera lo mismo en Argentina. "Biden agarró un altavoz frente a un piquete de trabajadores, diciéndoles que tenían razón y que la industria automotriz tenía que mejorar los sueldos de esos trabajadores porque el Estado americano los había subsidiado en la crisis de 2008", reseñó.

Luego, frente a los empresarios reunidos en el coloquio IDEA, el mandatario añadió: "¿Qué pasaría en Argentina si yo hiciera eso? No quiero pensar cómo sería la tapa de los diarios".

Calidad institucional y revisión de la justicia

A poco de comenzar su presentación, Fernández se refirió a los dichos de Patricia Bullrich sobre escuchar a los abogados en sus visitas a clientes en la cárcel. Al respecto, destacó que, por el contrario, "nosotros hemos prohibido la inteligencia interna, por lo que nadie es espiado por la inteligencia nacional, sino que ésta se concentra en lo exterior, especialmente en estos tiempos turbulentos en el mundo".

Además, indicó que "reducimos los fondos reservados" que, señaló en referencia a Mauricio Macri, "puso alguien antes que yo en montos muy significativos".

Por su parte, sobre el poder Judicial, el Presidente no dudó en dejar en claro que "quisimos hacer reformas judiciales que no logramos concretar porque pensaban que eran para beneficiar a alguien"; e insistió: "Si tiene una deuda la democracia en estos 40 años, es reformar la justicia, que definitivamente funcional mal". Además, siguió, "la justicia es el único poder del estado que no ha tenido revisiones".

Recuperación de la industria nacional

Más tarde, Alberto Fernández se metió de lleno en el análisis de la situación local y repasó los puntos más destacados de gestión económica. Por ejemplo, mostró cifras del primer semestre de 2023, donde se evidenció "el mayor nivel de actividad en 7 años". Pese a todos los problemas internos y externos, destacó, "todavía seguimos creciendo", aunque reconoció que "las cuentas nos dan negativas por la caída del agro".

En cuanto al desempleo, señaló que durante su mandato "disminuyó del 8,9% al 6,2%". Y celebró que "llevamos 36 meses seguidos de crecimiento del empleo registrado, la secuencia de crecimiento más prolongada en décadas". No obstante, lamentó, "es cierto que los sueldos no acompañan ese crecimiento".

Sobre los niveles de empleo, subrayó lo que pasa en la industria de construcción, el turismo y gastronomía, la minería (a la definió como la nueva estrella de la economía argentina), y la industria automotriz. "Doy estos datos para sacar un poco esa sensación de que estamos muy mal", aunque, sostuvo, "es verdad que nos faltan dólares".

Al respecto, agregó: “Algunos especulan con el dólar y nos complican. Nos faltan dólares, lo sabemos todos, pero también estos resultados son producto de los que ustedes hacen en sus empresas. Nosotros establecimos un mecanismo de recuperación del ingreso que fue hacer que cada vez que menos trabajadores paguen Ganancias”.

Noticia en desarrollo