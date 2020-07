Alberto Fernández prepara el lanzamiento del plan pospandemia

El plan pospandemia de Alberto Fernández (Foto: captura de Tevé)

Hay una situación que preocupa en todo el mundo que es lo que puede pasar si hay una segunda ola de la pandemia que provoca todavía mayores ajustes en la economía.

Acá, en la Argentina se definen qué puede pasar si aumentan los casos, todo en una debilidad muy grande. En este contexto, el Presidente necesita lanzar un plan para afianzar la expectativa de que "hay vida después de la pandemia.

Esas expectativas se pueden recrear sobre todo si se despeja un tema importante. La pulseada fuerte que tiene el gobierno es por la deuda externa, acordar para salir del default y plantear expectativas de crecimiento.

Así es que Alberto Fernández prepara una serie de medidas con estos ejes, luego del cierre del capítulo de la deuda:

Elaborar el presupuesto 2021. Hoy la Argentina no tiene un esquema de gastos e ingresos y lo debe presentar antes del 15 de septiembre.

No hay forma de elaborar un plan de metas si no se cierra el acuerdo de la deuda con los acreedores, porque no va a haber espacios, por ejemplo, para financiar la obra pública.

Plan Procrear. De nuevo, imposible pensar en esta alternativa con una inflación del 45% o una brecha tan amplia en el dólar.

Plan de obras públicas. Exactamente igual. depende de un acuerdo por la deuda que permita conseguir financiación, luego de 3 años consecutivos de caída de la economía.

Estímulos al consumo y incentivos impositivos.

Es por todo esto que el presidente Alberto Fernández quiere apostar por la "vaca viva", en alusión a los recursos que puede aportar la agroindustria.

El desarrollo de la argentina bioindustrial.

Desarrollo de una agresiva estrategia exportadora, con la generación de valor agregado y una mayor mano de obra.

Faltan dólares. Es el momento de atacar en términos de exportaciones y saldar grietas políticas y productivas.

Lanzando un plan con el apoyo de los gobernadores, para apoyar al sector agroindustrial y cerrar grietas como los enfrentamientos entre sectores del kirchnerismo y el campo.

El programa de desarrollo federal tiene 3 objetivos:

1. Aumentar la producción vegetal, área y productividad ( riego, insumos, semillas, máquinas, conectividad).

2. Aumentar producción y exportación de productos para humanos

3. Incrementar la cantidad de emprendimientos internacionales con foco en la bioindustria.

Este plan de Alberto Fernández necesita que la Argentina salga de la crisis básica: default y la incertidumbre que se mantiene.

Entre sus incentivos figuran:

Desgravación de ganancias de compras de insumos clave (fertilizantes y semillas)

Plan Canje de maquinarias ( camiones, camionetas, tractores, sembradores de producción nacional)

Financiamiento con fondos de garantías y créditos con tasa hasta el 24% anual

Estabilidad Fiscal: desgravaciones que tendrán que estar incluídos en el presupuesto.

También hay otro paquete de incentivos:

Reducción de aportes patronales

Amortización acelerada de inversiones

Exención de impuestos a los créditos y débitos y de retenciones

Alícuota "0" para exportaciones adicionales dentro de los productos fomentados

Este es el corazón de las medidas de Alberto Fernández, en cuánto termine la negociación con la deuda externa.

Todo dependerá de lo que pase con este tema. Hoy la discusión en el BCRA es si no tiene que subir las tasas para no perder más dólares. Es por eso que se debe cerrar el capítulo de la deuda y presentar un plan que genere certidumbre.

Superada la negociación por la deuda externa, el gobierno quiere presentar un plan para el agro que impulsa a este sector clave, en sintonía con los gobernadores.