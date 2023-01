Alentados por la Navidad y el Mundial, la venta ilegal callejera creció casi un 18% en la ciudad de Buenos Aires

Según CAC, en diciembre de 2022 se detectaron 1.236 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas, que representa una suba contra noviembre, pero una caída de 25,1% en forma interanual.

“El promedio de 2022 fue de 1.009 puestos detectados de forma mensual, mientras que en 2021 ese promedio fue de 891 y en 2019, de 586 puestos, lo que muestra un incremento del 13% y 72% respectivamente”, agregó el informe.

Los barrios con más volumen de venta callejera

Venta ilegal callejera 2.jpg Con las fiestas y tras un año de casi 95% de inflación, la presencia de manteros en los barrios de Once y Flores, entre otras zonas de la Ciudad, aumentó por demás.

Siempre de acuerdo a los datos de CAC, las diez cuadras más afectadas contuvieron al 61% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Precisamente en el “top 10” de zonas afectadas se destaca el barrio de Once, que concentra seis de las 10 cuadras más afectadas por esta irregularidad.

Las otras cuatro cuadras más afectadas se encontraron en Floresta, en la Av. Avellaneda, con una participación de 31,37%. La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Av. Avellaneda al 2900, donde se relevaron 112 puestos. El segundo lugar fue para Av. Avellaneda al 3000, con 94 stands. La CAC indicó que el rubro más comercializado es indumentaria y calzado (71,6%), seguido por alimentos y bebidas (11,8%).

“El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue Once, entre las avenidas y calles y la estación 11 de septiembre, entre las estaciones y plazas”, insistió la entidad. Once también encabezó las falsificaciones del rubro indumentaria y calzado, mientras que en Retiro sobresalieron óptica, fotografía, relojería y joyería.

El informe también relevó la situación en Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. La muestra también contempla la Estación Once, Parque Rivadavia, Retiro, Constitución, Plaza de Mayo, Lacroze y Estación Belgrano C.

Venta callejera 4.jpg La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Av. Avellaneda al 2900, donde se relevaron 112 puestos.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 30 de diciembre de 2022 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas. Por su parte, en La Plata, se detectaron 189 puestos de venta callejera ilegal, con un alza de 136% en comparación con noviembre.

Allanamientos, clausuras y secuestro de mercaderías

Agentes de la Policía de la Ciudad clausuraron 19 locales y secuestraron más de 400 bultos de artículos relacionados a la venta ilegal en la vía pública, durante una serie de allanamientos que llevaron a cabo esta mañana, por orden judicial, en la zona comercial en inmediaciones de la estación ferroviaria Once, en el barrio porteño de Balvanera, mientras los denominados “manteros” denunciaron el “robo” de la mercadería por parte de las autoridades y protestaron con un corte de tránsito en la zona.