Tras el desembolso del FMI, las reservas del Banco Central tocaron su nivel más alto desde 2019

El giro del FMI se produjo en un contexto de fuerte acumulación de divisas por parte del Central. Desde enero, bajo el nuevo esquema monetario, la autoridad monetaria logró compras netas por más de USD 9.100 millones y acumula 94 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario. Solo este martes, la entidad incorporó USD 112 millones.

Abril fue el mes de mayor acumulación, con adquisiciones por USD 2.769 millones, mientras que únicamente el 2 de enero no se registraron intervenciones positivas.

En las últimas semanas, además, el ritmo de compras volvió a intensificarse luego de un comienzo de mayo con montos diarios inferiores a los USD 100 millones. En apenas cinco jornadas, la autoridad monetaria sumó USD 909 millones y el acumulado mensual escaló hasta los USD 1.947 millones.

Los pagos por vencer y las reservas

Sin embargo, el alivio podría durar poco. En los próximos días, el Gobierno deberá afrontar un pago superior a USD 1.000 millones correspondiente al Bopreal Serie 3, lo que prácticamente neutralizaría el impacto del desembolso del organismo internacional sobre las reservas brutas.

En su último Staff Report, el FMI destacó la mejora en la acumulación de dólares pero advirtió que el nivel de reservas líquidas todavía representa un factor de riesgo. El organismo recomendó acelerar el ritmo de compras y reforzar el esquema monetario antes del ciclo electoral de 2027.

El informe también señaló que las reservas netas muestran una tendencia positiva y que la meta anual de sumar USD 8.000 millones aparece cada vez más cercana. En paralelo, el Gobierno apuesta a una mayor liquidación de la cosecha gruesa y al regreso de emisiones de deuda de empresas y provincias para fortalecer el ingreso de divisas.

En las últimas semanas, además, se aceleró el ritmo de compras del Banco Central. Según analistas privados, la mayor liquidación del sector agroexportador impulsó una mejora significativa en el flujo de dólares y podría sostenerse durante los próximos meses.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que todavía no ingresó el grueso de las divisas de la cosecha y que eso ampliará el margen de intervención oficial en el mercado cambiario. A la vez, las colocaciones de deuda privada en el exterior volvieron a mostrar dinamismo y ya superan los USD 1.600 millones en mayo.