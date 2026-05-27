El consumo masivo volvió a caer en abril pese a la baja de la inflación: los rubros más afectados

La situación tampoco mejoró en los autoservicios independientes, donde las ventas retrocedieron 3% interanual y acumulan una caída del 4% en lo que va del año.

En el canal mayorista también se observó una baja del 4,5%, mientras que los kioscos y comercios tradicionales mostraron uno de los peores desempeños, con una caída del 4,8%.

Los datos reflejan que, pese a la desaceleración inflacionaria registrada en abril, el consumo cotidiano todavía sigue resentido.

Las golosinas y los productos impulsivos, los más afectados

Uno de los datos que más llamó la atención del informe fue el fuerte retroceso en las compras de productos impulsivos. Según Scentia, las golosinas, chocolates y snacks fueron el rubro más golpeado del mes, con una caída interanual de hasta 14,1%.

Detrás aparecieron los alimentos perecederos, que retrocedieron 7,8%, y los productos vinculados al desayuno y la merienda, con una baja del 7,6%.

También mostraron caídas importantes los artículos de limpieza del hogar y la ropa (-5,9%) y los productos de alimentación general (-3,6%).

En cambio, las bebidas alcohólicas y sin alcohol fueron de los pocos segmentos que lograron cerrar abril con números positivos, con subas de hasta 6,7%.

La inflación bajó, pero el consumo no reacciona

El informe volvió a dejar en evidencia una situación que economistas y consultoras vienen marcando desde hace meses: la desaceleración inflacionaria todavía no alcanza para impulsar una recuperación sostenida de las ventas.

En abril, los alimentos aumentaron 1,5%, por debajo del índice general de inflación del 2,6% informado por el INDEC. Entre los productos que más subieron durante el mes aparecieron la cebolla, la lechuga, la batata, la naranja y el queso cremoso.

El ecommerce sigue creciendo

En medio del escenario general de retracción, el comercio electrónico volvió a consolidarse como el canal de mayor crecimiento relativo. Las ventas online crecieron 40,4% interanual en abril y el rubro alimentación representó más del 60% de las operaciones.

El informe destacó que el ecommerce mantiene una tendencia positiva sostenida desde hace varios meses, aunque aclaró que todavía su volumen no alcanza para compensar la caída que sufren los formatos físicos tradicionales.

Aun así, el crecimiento del canal refleja cambios en los hábitos de consumo y una mayor búsqueda de promociones, descuentos y comparación de precios por parte de los consumidores.