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Quién es la joven que conquistó a Ian Lucas: influencer, millonaria y amante de los viajes

Ian Lucas fue visto junto a su novia y en A la tarde revelaron quién es la joven que lo conquistó, una relación que nació de amigos en común.

27 may 2026, 20:09
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Ian Lucas (1)
Ian Lucas (1)

En A la tarde (América TV), Santiago Sposato sorprendió al revelar la identidad de la joven que conquistó el corazón de Ian Lucas. La noticia llega después de que el cronista Alejandro Castelo los encontrara juntos en plena calle, generando gran expectativa sobre quién era la misteriosa acompañante del influencer.

"Hoy contó Barbie en el programa quién es esta chica. Esta chica se llama Renata Mónaco. Aproximadamente de 20 y algo años de edad, de una familia muy bien posicionada", relató el panelista, dando los primeros detalles sobre la flamante pareja.

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La descripción continuó con un perfil que llamó la atención: "Es una influencer del lifestyle, podríamos decir. Se la pasa viajando por el mundo. La verdad, tiene una vida muy agradable. Y contada mucho con fotos de familia, amigos. Cuida mucho la estética. No hay muchos más datos de ella. Sí tiene varios seguidores en las redes", agregó Sposato.

Ante la curiosidad de sus compañeros sobre cómo se conocieron, el periodista despejó dudas con una respuesta concreta: "Me dicen que por amigos en común".

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Qué dijo Ian Lucas sobre su presente amoroso

Tras varios meses envuelto en rumores de romances y versiones que lo vinculaban con distintas figuras del espectáculo -desde Evangelina Anderson hasta Sofía Gonet y Nati Jota-, Ian Lucas decidió poner fin al misterio y hablar abiertamente de su presente sentimental. El influencer, que alcanzó gran notoriedad al consagrarse campeón de MasterChef Celebrity y recibir el Martín Fierro Revelación, sorprendió con una confesión inesperada sobre su vida privada.

Durante una entrevista con SQP (América TV), el creador de contenido fue consultado directamente por las especulaciones que lo relacionaban con “La Reini”, nombre que cobró fuerza tras su participación en el reality gastronómico de Telefe. Ian fue categórico y desmintió cualquier vínculo amoroso.

"¿Está alejado de la realidad el supuesto romance con la Reini?", preguntó el cronista. Lucas, sin titubear, respondió: "Muy alejado, nada que ver. Es mi amiga, nunca pasó nada, te juro".

Lejos de alimentar las versiones, el influencer aclaró que mantiene vínculos cercanos con varias mujeres del ambiente artístico, aunque subrayó que se trata únicamente de amistades. "Ella es divina pero es mi amiga, es como La Joaqui, son mis amigas. No pasó ni va a pasar", aseguró, dejando en claro que no existe ninguna historia sentimental detrás de esos lazos.

La conversación dio un giro cuando Ian admitió que, aunque hoy prefiere mantener un perfil más bajo, sí está abierto al amor. Incluso reveló que actualmente está conociendo a alguien especial, aunque eligió preservar los detalles.

"Sí, están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui [porque] no es del ambiente. Entonces, nada que ver... Estoy muy en otra", confesó, sorprendiendo con sus palabras.

Tras haber sido protagonista de múltiples rumores mediáticos, Lucas explicó que esta vez eligió un camino distinto, lejos de la exposición pública. "Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra", insistió, reafirmando su decisión de mantener la intimidad.

En la misma entrevista, también se refirió a las versiones que lo vinculaban con Nati Jota, de las que aseguró ni siquiera estaba al tanto. “No, no sabía, pero con Nati nunca pasó nada”, lanzó entre risas.

De esta manera, Ian Lucas volvió a desmentir las historias que circularon sobre su vida privada y dejó en claro que, aunque hoy está conociendo a alguien, su apuesta es por una relación discreta, lejos de las cámaras y del ruido mediático.

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