La tremenda confesión de Zoe Bogach sobre los chats que filtró de su ex Manuel Ibero: "Fue por..."

Al momento de explicar cuáles fueron sus verdaderas intenciones al exponer públicamente los chats, la joven fue completamente sincera y no intentó esquivar la autocrítica: “ Lo quise difamar y vengarme de alguna manera. Fue eso lo que pasó ”.

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Cuáles fueron los chats que filtró Zoe Bogach de Manuel

Fue en septiembre de 2025 que Zoe Bogach recurrió a su cuenta de X para hacer públicos distintos chats y mensajes privados que comprometían a Manuel Ibero. En muchas de esas conversaciones, el joven aseguraba estar soltero o evitaba mencionar su relación con la ex Gran Hermano. Además de compartir las capturas, Zoe fue agregando comentarios personales donde dejó en evidencia el dolor, la bronca y la decepción que sentía en ese momento.

"Desde el día uno que nos pusimos de novios me metía los cuernos, todavía no caigo", escribió en primer lugar como introducción a las pruebas que de a poco compartió.

Con el correr de las publicaciones, comenzaron a aparecer distintos testimonios de mujeres que aseguraban haber tenido conversaciones con Manuel mientras él todavía estaba en pareja. En uno de los mensajes más comentados, Zoe reaccionó indignada a una conversación filtrada y escribió: " Y te querés justificar diciendo que dije que un pibe es lindo a una amiga. Chau". El mensaje estaba acompañado por una charla donde una joven comentaba: " Me acuerdo que el novio de esta Zoe... igual, si la cagó, con qué cara, digamos. Está bien que la piba es media tonti, pero bueno".

Otra de las capturas que más repercusión tuvo fue el extenso relato de una chica que aseguró que Manuel había intentado acercarse a ella a través de Instagram mientras seguía de novio. "Boluda, antes de que nosotras nos vayamos a Punta del Este juntas, tu novio me había empezado a seguir en Instagram. Yo, obvio, que no le devolví el follow, porque por más que en ese momento no nos conocíamos y él seguía siendo tu novio, yo sabía perfectamente que era tu novio. Al tiempo me dejó de seguir y volvió a seguir. Yo, cuando vi eso, dije: 'No te lo voy a contar, ¿para qué me seguís si me dejás de seguir?'", detalló.

También aparecieron otros testimonios aún más contundentes. "Hermana, salí de ahí y no vuelvas. A mí, en 2023, cuando estabas en la casa, me escribía y yo le contestaba buena onda. Es más, le decía que te re bancaba y que era una paja que te hayas enterado de que yo estuve con él, porque literal fue una vez y después nunca más, y fue antes de que te conociera a vos. El flaco literalmente me proponía juntarnos a ver Gran Hermano y fue lo más patético que vi. Obvio que no fui", reveló otra joven.

Finalmente, otra mujer se contactó con la influencer para contar una experiencia similar: "¿Qué onda, Zoe, todo bien? No le creas nada. En 2023, cuando estabas con él, me decía que no tenía novia. La verdad es que siempre me pareció un pelotud*. Si hablábamos, fue de buena onda, y yo siempre le recalcaba que veía Gran Hermano y que me caías bien". Luego agregó: "Antes de que entraras en la casa, me decía que no estaba de novio; yo le recalcaba que él estaba con vos y, aparte, me estaba viendo con alguien. Él ya subía historias con vos y me decía que de novio no estaba. Un pibe nefasto".