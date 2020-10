En la apertura del Coloquio de IDEA, los empresarios pidieron “construir con reglas claras sobre lo que ya está hecho”

Roberto Alexander, presidente del 56° Coloquio de Idea (Captura de pantalla)

El presidente del 56° Coloquio Anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Roberto Alexander, sostuvo hoy que "no es necesario estar de acuerdo con todo para convivir y crecer", pero afirmó que "pensar distinto no debe ser una excusa para destruir valor".

"Hay un país que queremos ser y el que somos", indicó Alexander al inaugurar el Coloquio, y remarcó que "no se trata de refundar el país y empezar todo de nuevo, sino empezar a construir con reglas claras sobre lo que ya está hecho y tenemos".

En ese sentido, puntualizó que "no necesitamos estar de acuerdo con todo para convivir y crecer", pero aseguró que "sí necesitamos no creer que pensar distinto es una excusa para destruir valor y degradar lo que hicieron otras generaciones".

El ejecutivo propuso "actuar por el bien del conjunto", y estimó que "la pandemia puede ser un gran catalizador del cambio".

Añadió: “El país que queremos ser necesita abrir posibilidades, tener calidad institucional, justicia eficiente e independiente, competitividad, integración social y una mejora educativa realmente federal, para que el lugar en donde nos toque nacer, no determine nuestro presente y sobre todo, nuestro futuro”.

"¿Qué más necesitamos que suceda para movilizar a construir el país que queremos? Empresas que innoven, creen riqueza de manera sustentable, den trabajo y nutran socialmente", señaló Alexander, quien agregó que también se requiere "una justicia eficiente e independiente".

Además, sostuvo que es preciso que "todos cedamos en intereses y validemos los espacios institucionales para gestionar, para alcanzar una sociedad de equidad y desarrollo y una economía con posibilidad de crecimiento".

Alexander expresó: “Soy optimista de largo plazo, y a la vez, realista: hoy no quisiera que nos engañemos, todos sabemos que se puede estar peor”.

Y agregó: “Este es el momento de quebrar la inercia y empezar a actuar en conjunto. Cambiar la mirada sectorial, para tener un proyecto común, donde nuestros hijos puedan pensarse creciendo e invirtiendo su futuro. Un país que reciba y de oportunidades, como la que recibieron nuestros padres”.

En un pasaje de su discurso de apertura habló de un proyecto común: “Si un joven se va al exterior, que sea para tener una experiencia y volver, no porque no tiene confianza en nuestras capacidades. No quiero una Argentina cancelada", remarcó.